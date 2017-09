Gazete Habertürk'ten Can Mete metrobüs aşıklarına ulaştı!

Trafiğin vazgeçilmez bir parçası haline geldiği İstanbul’da bir yerden bir yere gitmek isteyenlerin ilk opsiyonu, tartışmasız metrobüs. Günde 1 milyon kişiyi taşıyan 44 duraklı fenomeni kullanmayan bir kullanan bin pişman. “Durağa geç geldi”, “Boştu ama durmadı” diyenler bir tarafa, “Yaşlıyım, yer vermediler”, “Düğmeye bastım, indirmedi” diyen bir yana. Hal böyle olunca metrobüs hayatımızın büyük bölümünü geçirdiğimiz bir yer haline geldi. Bir de 34 BZ hattında Efe Alagöz’ün Gülçin Palak’a evlenme teklif etmesi ise dikkatleri bambaşka bir yöne çevirdi. Meğer metrobüs, gördüğü ‘gri ojeli kızı’ bulmak için internet sitesi açan Karadenizli delikanlıdan tutun da ilk görüşte âşık olduğu kızı Ekşi Sözlük’te arayan modern mecnuna kadar birçok aşk hikâyesine ev sahipliği yapıyormuş. Durum o kadar ciddi ki, hoşlandığı kişiyi bulmak için açılan forumlar, Twitter hesaplarıyla birlikte lastik tekerli çöpçatan programına dönüşmüş metrobüs. Biz de HT İstanbul olarak uzun çabalar sonunda hikâyeleri mutlu ilerleyen bir çifte ulaştık...

‘GÜNLERCE BEKLEDİM’

Yenibosna’da özel bir bankada çalışan Eren Ü. ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nde son sınıf öğrencisi olan Aylin P.’nin ortak noktası metrobüs. Hikâyelerinin Altunizade durağında başladığını belirten Eren, “Her sabah aynı saatte kalkıp işe gidiyorum. Evim işime uzak olduğu için dakik hareket ediyorum. Her sabah aynı duraktan metrobüse biniyorum. Bir sabah Aylin’i simit yerken gördüm ve o an göz göze geldik’’ dedi.

KÖRÜKTE AŞK!

Sonraki günlerde Aylin’i beklerken işe geç kalmaya başladığını anlatan Eren, “İş hayatım etkilemeye başlayınca bir adım atmaya karar verdim. O sabah 2 simit alıp beklemeye başladım. Körükte bir araya gelmeyi başardık. Simitleri kendisine uzattığımda kalbim sanki yerinden çıkacak gibiydi’’ diyerek duygularını aktardı. Simitleri görünce kendini gülmekten alamadığını ifade eden Aylin ise “O sabah biraz halsizdim, okula gitmeye son anda karar verdiğim için geç kaldım ve simit alamadım. Elinde simitlerle Eren’i görünce gerçekten çok komik bir ortam oluştu, kader işte’’ diye konuştu. 1 saate yakın yolculuklarında sohbet eden ve birbirinden etkilenen seferi çift, ilerleyen günlerde birlikte gidip gelmeye başlamış ve sonunda bir akşam buluşmaya karar vermiş.

‘BİR SİMİTLE TAVLADI’

Eren, “O kadar insanın içinde biraz zor oluyor cesaret toplamak ama birden ağzımdan akşam buluşma teklifi çıktı’’ ifadesini kullandı. Bu devirde eşine az rastlanır bir cesaretle teklifi kabul edip akşam yemeğinde Eren ile buluşan Aylin ise “Bir simite tavladın beni diye sıkça dalga geçerim. İnsanın sevgiyi her yerde bulması mümkün ama bunun metrobüs körüğünde olacağı hiç aklıma gelmezdi” dedi. Görünen o ki metrobüste sadece koltuk değil gönül kapma mücadelesi de veriliyor. İstanbullular her ne kadar balık istifi araçlarda büyük bir aileye dönüşse de her iki mücadele de daha uzun süre devam edecekmiş gibi görünüyor...