Türkiye’de aşırı avlanma sonucu sayıları giderek azalan ve çoğu eski yayılış alanını yitiren kızıl geyikler, bölgesel olarak yaşıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere gçöre günümüzde kızıl geyiklerin yaşam alanı olarak Türkiye’nin Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde bulunduğu gözleniyor. Türkiye’nin en büyük kara memelisinden biri olan kızıl geyiklerin (cervus elaphus), İstanbul’da çeşitli merkezlerde sayısının çoğaltılması için üretim çiftlikleri de kurulmuş durumda. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından kurulan üreme merkezlerinde geyiklerin sayılarında artışlar da yaşanıyor. DKMP Genel Müdürlüğü, Bahçeköy Geyik Yetiştirme Merkezi’nde 60 birey, Polonezköy Geyik Yetiştirme Merkezi’nde ise 14 bireyle geyik yetiştirme çalışmalarına devam ediyor. Bu merkezlerde yetişkin hale gelen geyikler, tabiatta uygun ortamlara salınacak.

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