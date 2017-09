İslam dininde bayram günü olarak kabul edilen Cuma günlerinde vatandaşlar birbirlerinin Cuma gününü kutlamaktadır ve aynı zamanda görme imkanı olmayan yakınlarına, arkadaşlarına ve akrabalarına da Cuma mesajları göndermektedir. Peki en güzel Cuma mesajları hangileri? İşte en güzel Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları...

Cuma günleri birbirine Cuma mesajları göndermek isteyenler için en güzel Cuma mesajlarını ve resimli Cuma mesajlarını listeledik. İşte en güzel Cuma mesajları;

● Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanamz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar...

● Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın, Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar...

● Rabbim bizi özünden iman edip, gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar.

● Allah'ım! Bizi bize bırakıp, şeytanın ve nefsimizin elinde oyuncak eyleme. Bizi rızanı kazanıp, cennette cemalini görenlerden eyle... Hayırlı Cumalar.

● Duaların en makbulü, bir başkası için edilen dualardır. Çünkü onlarda kibir ve bencillik yoktur. Allah, hepimizi birilerinin hayır duasında olmayı nasip etsin. Hayırlı Cumalar...

● Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Hayırlı Cumalar...

● Ey büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma. Hayırlı Cumalar...

● Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum... Cumamız mübarek olsun!

● Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldınız zaman, Allah'ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.

● Allah, sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. Hayırlı Cumalar...

● Ne yaprağınız kurusun, ne gülünüz solsun. Her tuttuğunuz altın olsun. Avuçlarınız semada, dudaklarınız duada olsun. Her an ve her günkü dualarınız kabul olsun. Cumanız mübarek olsun...

● Öyle bir dua et ki; Günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın. Şeytandan yaradana sığın ki, nefsin seni değil sen nefsini yakasın... Hayırlı Cumalar

● Yere inen her melek duacınız olsun, okuduğunuz her ayet ilacınız olsun. Kabirde Kur'an ışığınız olsun, evinize nur, kalbinize iman dolsun. Cumamız mübarek olsun.

● Kulun "Amin" demesi, mümin kullarının dilleri üzerinde alemlerin Rabbinin mührüdür. Hayırlı Cumalar!

● Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı ve nurlu Cumalar dilerim.

● Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Cumamız mübarek olsun...

● Bugün öyle bir Cuma olsun ki; affolunmayan kul, kabul olmayan dua, def edilmeyen bela, şifa bulmayan hasta, huzur bulmayan kalp, sızlamayan vicdan ve Allah demeyen dil kalmasın. Cumamız mübarek olsun...

● Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... De ki; "Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!" Dualarda buluşmak dileğiyle, Hayırlı Cumalar!

● Rabbim; nefsimize "Celaliyle", kalbimize "Cemaliyle", hayatımıza "Hikmetiyle", hatalarımıza "Rahmetiyle", mahşerde "Muhammediyle" yardım etsin inşallah... Hayırlı Cumalar...

● Rabbim Cuma'yı nurlandırdığı gibi gönlünüzü de nurlandırsın. Cumanız mübarek olsun, hayırlı Cumalar!

● Allah'ım! Evlerimizi aşsız, kalplerimizi sevgisiz, dillerimizi duasız bırakma. Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizde başarı nasip eyle... Hayırlı Cumalar.

● Ömrünüze ömür katılsın, gönlünüze meltem saçılsın. Bu mübarek Cuma gününde melekler dört bir yanınızı sarsın, dertlerinize derman, evlerinize bereket, gönüllerinize huzur dolsun. Hayırlı Cumalar!

● Sıkıntılardan uzak, huzurun gölgesinde geçireceğiniz günlerin ömrünüze yayılması, kazançlarınızın bereketli, sevinçlerinizin daim olması dileğiyle. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

● Tadımlık dünyadan, doyumluluk tat bekliyoruz... Ya Rab! Nefsimizi ıslah eyle, bizi kendine kul kabul eyle. Göz kapanıncaya kadar, bizi nefsimizle baş başa bırakma, amin... Hayırlı Cumalar.

● Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Hayırlı Cumalar...

● "Allah'ı anarken, Allah korkusu ile gözünden yaş akana, kıyamette azap olmaz..." Hadis-i Şerif

● Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte af diliyorum ve sığınıyorum rahmetine. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle... Hayırlı Cumalar!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

