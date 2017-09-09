BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün gökyüzünde gerçekle- şen Güneş-Plüton üçgeniyle, önemli insanlardan yapacaklarımız adına destek alabiliriz. Çevremizdeki insanlar bize yardım ellerini uzatabilir. Hayatımızda değişmesi gereken şeyleri kolayca fark edebiliriz. İçimizdeki ve kimliğimizdeki güçlü yönlerle temas etmek hayatımızdaki dönü- şümleri çok daha kolay kabul etmemize yardımcı olabilir. Bu nedenle iç sesimize kulak vermeliyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızın detaylarını ele almak için uygun bir gündesiniz. Ortaklaşa işlerinizde sorumluluklarınızı gelecek planlarınıza taşımak isteyebilirsiniz. Aradığınız destekleri çok rahat bulacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir eğitim veya seyahat konusu gündeminizde olacak ve siz buna ayırdığınız bütçeyle ilgileneceksiniz. Sanatsal işleriniz varsa bu hafta sonu güzel ve eğlenceli gelişmeler içinde olabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Durumları kendi lehinize toparlamayı bileceksiniz. Ev hayatınız için yapacağınız harcamalar, gündeminizde yer edecek. Bu alanda gösterdiğiniz çabaların karşılığını ve desteğini alabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa iş yapıyorsanız ortağınızın veya özel hayatınızda partnerinizin etkili gücü sayesinde işlerinizi toparlamanın yolunu bulacaksınız. Göreceğiniz ayrıcalıklar sizi mutlu edebilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaratıcılığa dayalı işlerinizde doğru iletişim ve doğru ilişkilerle istediğiniz adımları atabileceksiniz. Bugün, iş hayatınızda etkili insanların desteğini ve gücünü üzerinizde hissedebilirsiniz

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aile hayatınıza yapacağı- nız parasal destekler sizi mutlu edebilir. Bir yandan da güçlü etkilerle yaratıcılığınızı ve keyfinizi, eğlenceli konu ve olaylarla ortaya koymayı başaracaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevre ilişkilerinizi toparlayacağınız ve kendinizi yenileyeceğiniz bir gün olacak. İstediğiniz gücü bulacaksınız. Aile hayatı- nızdan alacağınız destekler de zorlukları aşmanızı sağlayacak.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özellikle geri planda durduğunuz işlerinizde güzel ve kalıcı adımlar atılabilir. Bazı parasal sıkıntılar yaşasanız bile iletişimsel konularda güçlü insanların desteğini de arkanıza alacaksınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda güçlü ve etkili insanlarla bir araya gelebilir ya da işinizde önemli insanlardan destek görebilirsiniz. Kendi gücünüzü fark ettikçe diğer insanlar arasında daha rahat parlayacaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, çevrenizden göreceğiniz destek yüksek olacak. Yeni tanışacağınız insanlar size beklenmedik yardımlar sunabilirler. Gelecek planlarınız konusunda istediğiniz sonuçları alacaksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Beklenmedik yerlerden göreceğiniz destekle ortak parasal konularda güzel adımlar atılabilir. İçsel gücünüzü fark etmeniz sizi diğer insanlardan ayırarak ön plana çıkmanızı sağlayabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi olanaklarınızı iş konularına rahatlıkla aktarabilir ve başka insanlardan önemli destekler görebilirsiniz. Özel hayatı- nız da sosyal çevreniz tarafından onaylanacak ve desteklenecek.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN