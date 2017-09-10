HAFTAYA BAKIŞ
Haftaya Ay, Boğa burcundayken hem sanatsal hem de finansal işlerimizin üzerine eğilerek başlayabiliriz. Bu hafta özel ilişkilerimizde ve para konularında karşımıza çok önemli fırsatlar ve şanslar çıkabilir. Yalnız sorumluluklarımızı üstlenmemiz pek kolay olmayacak. Bazı işlerimizde ufak tefek sıkıntılar oluşabilir. Önümüzdeki hafta sonu dilimize hâkim olmaya özen göstermeliyiz. Agresif ve sert tutumlar sergilemekten kaçınmalıyız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu hafta günlük işlerinizin üzerine düşeceksiniz. Özel ilişkilerinizde hayat sizi destekliyor. Sevdiğiniz insanla yapacağınız planlar, konuşmalar ve birtakım anlaşmalar sizi çok mutlu edecek.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu hafta şartlar sizin istediğiniz gibi şekillenebilir. Çocuğunuz varsa onunla ilgili programlar ve koşturmalar içinde olabilirsiniz. Günlük işlerinizi alacağınız desteklerle kolay halledeceksiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya biraz isteksiz başlayabilirsiniz. Güne adapte olmak sizi zorlayacak. Özel yaşantınızdaki güzel gelişmeler bu hafta başı sizi memnun edebilir. Aile hayatınıza gece saatlerinde dikkat edin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizdeki işlerinize ve yakın çevre konularına odaklanarak haftaya giriş yapıyorsunuz. Aile hayatınızda büyüklerinizle bağlantılarınız kuvvetleniyor. Sevdiklerinize düşkünlüğünüz artacak.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanız hızlı başlıyor. Hem maddi konuları hem de kalabalık ortamlardaki işlerinizi halledeceksiniz. Yakın çevrenizdeki insanlardan alacağınız güzel desteklerle yolunuzda ilerleyebilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, dış ortamlardaki işlerle ilgileneceksiniz. Yapmanız gerekenleri iyi bir şekilde düzenlemelisiniz. Parasal konularda ailenize yapacağınız yardımlar, onlarla aranızı düzeltmekte işe yarayabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi daha iyi hissetmenize ve istediklerinizi daha rahat ortaya koymanıza çok az kaldı. Ortaklaşa parasal konularının üzerine eğilebilirsiniz. Bugün yakın çevrenizle güzel planlar yapabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişki içinde olduğunuz insanlardan destek almak isteyeceksiniz. Sosyal çevrenizdeki hareketlilik sizin hayatınıza da yansıyor. Maddi konulardaki mücadelenize gizli destekler bulabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu aralar sosyal çevrelerde insanlar sürekli sizi konuşuyor, bir hayli ilgi çekiyorsunuz. Özel bir teklif karşınıza gelebilir. Bu hafta güçlü insanların arkanızda olduğunu bilerek hareket edeceksiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beraber iş yaptığınız güçlü insanlarla olan bağlantılarınız güçlü akabilir. Karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz. İş hayatınızın gelişmeleri bu hafta içinde daha da hızlanıyor, tempoya ayak uydurun.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailevi konular ve işler bu hafta başı önem kazanabilir. Dış ortamlarda insanların ilgisi sizin üzerinizde olacak. Özellikle karşı cinsin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Keyfiniz bu hafta artıyor.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişimsel işlerle ve yakın çevrenizde olup biten olaylarla haftaya başlıyorsunuz. İş girişimlerinizde, cazibenizi kullanacak ve çevrenizden destek göreceksiniz. Özel ilişkilerinizi ihmal etmeyin.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.