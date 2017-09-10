HAFTAYA BAKIŞ

Haftaya Ay, Boğa burcundayken hem sanatsal hem de finansal işlerimizin üzerine eğilerek başlayabiliriz. Bu hafta özel ilişkilerimizde ve para konularında karşımıza çok önemli fırsatlar ve şanslar çıkabilir. Yalnız sorumluluklarımızı üstlenmemiz pek kolay olmayacak. Bazı işlerimizde ufak tefek sıkıntılar oluşabilir. Önümüzdeki hafta sonu dilimize hâkim olmaya özen göstermeliyiz. Agresif ve sert tutumlar sergilemekten kaçınmalıyız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hafta günlük işlerinizin üzerine düşeceksiniz. Özel ilişkilerinizde hayat sizi destekliyor. Sevdiğiniz insanla yapacağınız planlar, konuşmalar ve birtakım anlaşmalar sizi çok mutlu edecek.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hafta şartlar sizin istediğiniz gibi şekillenebilir. Çocuğunuz varsa onunla ilgili programlar ve koşturmalar içinde olabilirsiniz. Günlük işlerinizi alacağınız desteklerle kolay halledeceksiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya biraz isteksiz başlayabilirsiniz. Güne adapte olmak sizi zorlayacak. Özel yaşantınızdaki güzel gelişmeler bu hafta başı sizi memnun edebilir. Aile hayatınıza gece saatlerinde dikkat edin.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki işlerinize ve yakın çevre konularına odaklanarak haftaya giriş yapıyorsunuz. Aile hayatınızda büyüklerinizle bağlantılarınız kuvvetleniyor. Sevdiklerinize düşkünlüğünüz artacak.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanız hızlı başlıyor. Hem maddi konuları hem de kalabalık ortamlardaki işlerinizi halledeceksiniz. Yakın çevrenizdeki insanlardan alacağınız güzel desteklerle yolunuzda ilerleyebilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, dış ortamlardaki işlerle ilgileneceksiniz. Yapmanız gerekenleri iyi bir şekilde düzenlemelisiniz. Parasal konularda ailenize yapacağınız yardımlar, onlarla aranızı düzeltmekte işe yarayabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi daha iyi hissetmenize ve istediklerinizi daha rahat ortaya koymanıza çok az kaldı. Ortaklaşa parasal konularının üzerine eğilebilirsiniz. Bugün yakın çevrenizle güzel planlar yapabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişki içinde olduğunuz insanlardan destek almak isteyeceksiniz. Sosyal çevrenizdeki hareketlilik sizin hayatınıza da yansıyor. Maddi konulardaki mücadelenize gizli destekler bulabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu aralar sosyal çevrelerde insanlar sürekli sizi konuşuyor, bir hayli ilgi çekiyorsunuz. Özel bir teklif karşınıza gelebilir. Bu hafta güçlü insanların arkanızda olduğunu bilerek hareket edeceksiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Beraber iş yaptığınız güçlü insanlarla olan bağlantılarınız güçlü akabilir. Karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz. İş hayatınızın gelişmeleri bu hafta içinde daha da hızlanıyor, tempoya ayak uydurun.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi konular ve işler bu hafta başı önem kazanabilir. Dış ortamlarda insanların ilgisi sizin üzerinizde olacak. Özellikle karşı cinsin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Keyfiniz bu hafta artıyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişimsel işlerle ve yakın çevrenizde olup biten olaylarla haftaya başlıyorsunuz. İş girişimlerinizde, cazibenizi kullanacak ve çevrenizden destek göreceksiniz. Özel ilişkilerinizi ihmal etmeyin.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN