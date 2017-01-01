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İşte Hindistan'daki tek gözlü keçi

18 Eylül 2014 Perşembe, 12:51:50

  • 1 İşte Hindistan'daki tek gözlü keçi
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    Hindistan'ın Assam kentindeki bir köyde 1 hafta önce doğan bir keçi yavrusu, tek gözlü olarak dünyaya geldi. 

  • 2 İşte Hindistan'daki tek gözlü keçi
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    Gazete Habertürk'te yer alan habere göre köylüler “Mucize” olarak değerlendirdikleri keçi yavrusuna tapınmaya başladılar. 

  • 3 İşte Hindistan'daki tek gözlü keçi
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    Veterinerlerin tahminlerine göre birkaç gün içinde ölmesi beklenen hayvanın yalnızca 1 kulağı var. Ancak bu durum başka köylerden insanların hayvanın kutsallığından faydalanmak için ziyaret edilmesine engel olamıyor. 

  • 4 İşte Hindistan'daki tek gözlü keçi
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    Kusura neden olan duruma “siklopi” deniyor ve beyindeki iki yarıküre birbirinden ayrılmadığında ortaya çıkıyor.

  • 5 İşte Hindistan'daki tek gözlü keçi
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    İşte yavru keçiden görüntüler...

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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