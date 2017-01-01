Hindistan'ın Assam kentindeki bir köyde 1 hafta önce doğan bir keçi yavrusu, tek gözlü olarak dünyaya geldi.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre köylüler “Mucize” olarak değerlendirdikleri keçi yavrusuna tapınmaya başladılar.
Veterinerlerin tahminlerine göre birkaç gün içinde ölmesi beklenen hayvanın yalnızca 1 kulağı var. Ancak bu durum başka köylerden insanların hayvanın kutsallığından faydalanmak için ziyaret edilmesine engel olamıyor.
Kusura neden olan duruma “siklopi” deniyor ve beyindeki iki yarıküre birbirinden ayrılmadığında ortaya çıkıyor.
İşte yavru keçiden görüntüler...