İshale bağlı çocuk ve bebek ölümlerinin, enfeksiyonlara bağlı ölümler arasında ilk üç sırada yer aldığını belirten Uzman Dr. Ali Tunç, "En basitinden; yenilen kavun, incir gibi gıda, kullanılan laksatif ilaçlar herhangi bir hastalık söz konusu olmadan ishale sebep olabilir" dedi.
DHA'nın haberine göre; Uzm. Dr. Ali Tunç, bebek ve çocuklarda özellikle yaz mevsimlerinde daha da artış gösteren ishale dikkat çekerek uyarılarda bulundu. İshale bağlı çocuk ve bebek ölümlerinin, enfeksiyonlara bağlı ölümler arasında ilk üç sırada yer aldığını söyleyen Uzm. Dr. Tunç, "Bütün koruyucu tıp önlemlerine rağmen, ishale bağlı her yıl 2 milyondan fazla ölüm oluşmaktadır. Bu ölümlerin çoğunluğu 5 yaş altı çocuklardır" dedi.
"Bir günde üçten fazla sulu dışkılama veya anne sütü alan bebeklerde rutinden daha sık ve sulu dışkılama olursa bu ishaldir" diyen Uzm. Dr. Tunç, "Akut ishale yol açan enfeksiyon ve enfeksiyon kaynaklı olmayan birçok neden vardır. En basitinden; yenilen kavun, incir gibi gıda, kullanılan laksatif ilaçlar herhangi bir hastalık söz konusu olmadan ishale sebep olabilirler" bilgisini verdi.
İSHAL DİYETİ
İshale yakalanan bebek ve çocukların beslenmeleri konusunda önerilerde bulunan Uzm. Dr. Ali Tunç, "İshali olan kişiler düzelene kadar yağsız ve posasız gıda almalıdır. Çünkü yağlı ve liften zengin gıdalar bağırsakların daha hızlı çalışmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla salata, sebze, meyve, kuru yemiş, çikolata ve kızartmalar ishal düzelinceye kadar tüketilmemelidir. Yağsız makarna, haşlanmış patates ve patates püresi, pirinç pilavı, haşlanmış yağsız et ve tavuk, yağsız ızgara köfte yenilebilir. İshal ve kusma ile kaybedilen sıvıyı yerine koymak son derece önemlidir. Bu sebepten bol miktarda su ve sıvı gıdalar tüketilmelidir" ifadelerini kullandı.
İshalin tüm dünyada ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Tunç, ishalin özellikle yaz aylarında sıklığı artan bir hastalık olduğuna vurgu yaptı. Bunun birtakım sebepleri olduğunu belirten Uzm. Dr. Tunç, "Besinler soğuk zincirinde tüketiciye ulaştırılamadığı için mikroplar yaz aylarında daha hızlı ürerler. Havuz ve denizlerde enfekte ve kontamine su aracılığı ile artan su tüketimine paralel olarak, mikroplu suların daha çok içilmesi de buna yol açabilir" dedi.
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