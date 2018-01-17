Aleyna’nın yaş sorununun çözülmesine az kaldı

TAM da 2018’e girerken tüm HT Masa ekibi olarak “Bu yıl en çok Aleyna Tilki’yi konuşuruz” demiştik. Neden? Çünkü Aleyna memleket sorunu haline gelen 18’inci yaş gününü kutlayacak. Ve 28 Mart günü reşit olacak. Oysa bunda büyütülecek bir durum yok. Çünkü tüm genç kız ve erkekler yaşlarının 18 olması için gün sayar ve sabırsızlanır. Ancak Aleyna’nın durumu haliyle farklılaştı. Tüm ülkenin sorunu haline gelince herkes onun yaş gününü bekliyor. Ve tabii hata yapmasını isteyenler de kol geziyor.

Aleyna şimdi ünlü ve adından söz ettiriyor ya “Aman hata yapsa da görse gününü” der gibi açık arıyor. Önceki gün çıkan haberlerden de bu anlaşılıyordu. Yani kusura bakmayın ama gözlemim bu. Oysa o yaşlarda kim hata yapmıyor ki? Ya da niye yapmasın? Günümüzde koca koca adamlar, kadınlar hata yaparken 18 yaşındaki çocukların hata yapmaması anormal kaçardı. Neyse şimdi tabii ki bu mevzuya girmeyeceğim. Çünkü zaten memleketimizin en çok kanayan yarası hoşgörüsüzlük. Özellikle gençlere karşı. Bu mevzu bir iki cümleyle asla çözülmez. Çözüldüğünü de bizler göremeyeceğiz, kesin.

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31 MART’TA BÜYÜK PARTİ VE KONSER

NEYSE efendim, Aleyna 18’inci yaş günü için güzel bir konser vermeyi planlıyor. Bunun için 31 Mart’ta Bostancı Gösteri Merkezi ve hatta yanındaki lunapark bile kapatılmış. Yani o gün Aleyna ve tüm onu sevenler saat 17.00’de lunaparkta gönüllerince eğlenecekler. Dönmedolaba, atlıkarıncaya binecekler. Çarpışan arabalarda kahkahalar atacaklar. Ve sonrasında Aleyna şarkılarıyla coşacaklar.

Ne güzel bir plan ve organizasyon. Gerçekten Aleyna ve ekibini kutluyorum böyle güzel bir organizasyon düşündükleri için. İnşallah lunapark ücretleri de konser biletine dahil olur. Ve çok pahalı olmaz. O gün herkes gönlünce çılgınlar gibi eğlensin. Pamuk şekerler yensin. Oh be gençler eğlensin, biraz eğlensin. Hem daha üretken olurlar.

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KERİMCAN’IN AİLESİNİ AYAKTA ALKIŞLIYORUM

BİR kişinin cinsel tercihine, diline, dinine, kılık kıyafetine saygı göstermeyi öğrendiğimiz gün olacağız bence. Ama görüyorum ki artık biz o günleri göremeyeceğiz. Çok zor yani genele bunu yansıtmak zor gibi gözüküyor. Kerimcan Durmaz’ın Bostancı Gösteri Merkezi’nde yaptığı şov sonrasında da bu hoşgörüsüzlüğe bir kez daha tanık oldum. Kimileri “Ne konseri canım, Kerimcan kim?” derken, o 3 bin 500 kişi karşısına çıktı. Konser vermedi, şov yaptı. Yani gece kulüplerde yaptığı şovu sahnede sergiledi. Onu dinlemeye gidemeyen, alkollü yere giremeyen her yaşa kapılar açıldı. Gençler de gönüllerince eğlendi, coştu. Çünkü Kerimcan’ı seviyorlar.

Onu sevmeleri örnek alacakları anlamına gelmiyor. Onunla şu an eğleniyorlar. Hepsi bu. Başka yorumlar olunca da baktım “Aman boşver ya, çakı gibi ailesi arkasında” dedim. Neden? Çünkü bir kişinin ailesi arkasında olursa ona hiçbir şey olmaz da ondan. Helal olsun ailesine. Hepsini ayakta alkışlıyorum. Çok örnek var ama kısa bir süre önce olduğu için küçük hatırlatma yapacağım bu konuyla ilgili. Daha çok kısa süre önce iki evladı kocası tarafından öldürülen bir kadın, anasına, babasına, ailesine, akrabasına “Siz benim arkamda olsaydınız bunlar olmazdı” diye feryat ediyordu. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Aslında anlattım. Ama bunu anlamak istemeyen çok fazla insan var maalesef. O yüzden çocuklarınıza hata yapsalar da sarılın, ailenize sarılın. Gerisi boş. Hem de kocaman boş.