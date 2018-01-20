Mahkemeleri artık meşgul etmeseniz

ŞİMDİ sanat dünyasında yeni moda ne biliyor musunuz? Mahkemeden uzaklaştırma kararı çıkartmak. Karşısındaki kişi, kendi hakkında sevmediği bir laf söylesin, hemen mahkemeye koşup uzaklaştırma kararı çıkartıyor.

Geçen gün Gülben Ergen ile Erhan Çelik hakkında bir haber vardı.

Hâkim “Susun” demiş. Hay bin yaşa. Allah’a bin şükür. Sonunda bir hâkim çıkmış ve “Susun” demiş. Ne güzel etmiş.

Yahu yeter; zaten bu mahkemelerin uğraştığı bin tane mevzu var. Bu nasıl bir şımarıklık.

Şimdi de Hande Yener, Seren Serengil için uzaklaştırma kararı çıkartmış. Liste o kadar uzun ki!

-Yahu ne yapıyorsunuz siz? Neden yapıyorsunuz?

-Ülkede bu kadar sorun varken neden uzaklaştırma kararı çıkartmak için mahkemeleri uğraştırıyorsunuz?

-Neyin peşindesiniz?

-Bu kadar mı haber olma hastalığına düştünüz.

-Yeter!

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ASIL SEBEPTEN ŞAŞTI

BU koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararının asıl çıkma nedeni kadına şiddetti. Erkeğin, kadına şiddetinin önüne geçmek için alınan bir önlemdi. Ve çıktığı zaman hepimiz sevinmiş, “Oh güzel bir karar, en azından caydırıcı olur” demiştik.

Ama şimdi öyle saptırıldı ki biz sanat dünyasında üç beş şımarığın birbirine aldırdığı uzaklaştırma kararını konuşuyoruz. Gerçekten buna ihtiyacı olanın kararları arada kaynayıp gidiyor. Çünkü ciddiyetini kaybetti. Allah aşkına yeter, mahkemeleri meşgul etmeyin.

Hayır sanatçıların akıllı, uslu avukatları da onları doğru düzgün yönlendirmiyor. Sayın avukatlar, bence davalarını gördüğünüz sanatçı kesimini bir durdurun, engelleyin, bir akıl verin. Bu nasıl bir hoyratlıktır.

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NEDEN?

BEN kendimi bildim bileli, anne ve babalar çocuklarını Adnan Oktar’dan kurtarmaya çalışıyor. Çok küçük yaşlarda ekranda yapılan bazı programlarda anne ve babaların, “Kızlarımızı kurtaramıyoruz” diyerek ağlamaları hâlâ kulağımda.

Şimdi de Avusturya’da yaşayan bir baba, uzun süredir haber alamadığı iki kızını internetteki fotoğraflardan görüyor ve dava açıyor. Sonuç sadece uzaklaştırma. Ama bir değişiklik oluyor mu? Hayır olmuyor.

Yine çark devam ediyor. Neden etkili bir önlem alınamıyor ve sonu gelmiyor?

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ALİ DEDE

AH Ali dede. Ne güzel sarmaladın o yavruyu. Nasıl hissettirdin o duyguyu. Senin evin yandı, bizim de yüreğimiz, ama bir yandan da içimizi ısıttın. Neden; çünkü kediye, köpeğe hâlâ canlı muamelesi yapmayan ve onlara eziyet eden herkese ibret oldu bu görüntün.

Allah sana sağlık versin Ali dede. Ve bu güzelliği ta kilometrelerce uzaktan Ellen DeGeneres bile gördü, hissetti ve bunu 8 milyondan fazla kişiye izletti.

Sen ne güzel bir şey yaptın Ali dede. Senin evin yandı, ama kalplerdeki buz tutmuş duyguyu da yeniden alevlendirdin. Allah senden razı olsun.