Mehmet Aslantuğ’un askerleriyiz

HÜLYA Avşar, konuğu Mehmet Aslantuğ’a “Erkek işe gitsin, kadın evde oturup çocuk büyütsün” şımarıklığı yapıyor. Klasik, her zaman yaptığı şımarıklık. Maksat kendinden söz ettirmek. Tam kadınlar günü öncesi hem de. “Ortaya bir laf atayım, millet beni konuşsun. Ben de geri çekileyim, keyfime bakayım. Bir gün sonra bütün gazetelerde ben olayım” derdinde. Her zaman olduğu gibi. 20 senedir bu böyle işliyor çünkü. Ama artık o devirler geçti.

Hülya Avşar göremiyor musun? Bu memlekette bu mevzular değişti. Yıl olmuş 2018, kadın cinayetlerinin alıp başını gittiğini göremiyor. 1933’te kadın pilotumuz vardı, şimdi “Kadın dayak yerse şükretsin” diyen adamlar türedi, farkında mısın Hülya Avşar? Bence sus Hülya Avşar, sus. Senin şımarıklığın çekilmiyor artık. Kendinden söz ettireceksin diye saçmaladıkça saçmalıyorsun. Ama insanlar artık şımarıklıktan, şakadan anlamıyor. Millet her şeyi ciddiye alıyor. Artık eski dönemlerde değiliz.

Şu lafından hareketle “Bak koskooooca şöhretli ünlü Hülya Avşar bile böyle söylüyor. Otur evinde çocuk büyüt” diye dayak yiyecek kadın var artık bu memlekette, haberin var mı?

Şükür karşında Mehmet Aslantuğ gibi bir adam varmış ki mantıklı bir yanıt verebilmiş senin şımarıklığına, adabıyla. Sus Hülya Avşar, Allah aşkına sus.

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PES SEDA SAYAN!

SEDA Sayan önceki gün Ece Gürsel’e “Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var” diyor. Bugün bir inşaat işçisi yoldan geçen bir kadına “Gel çocuk yapalım. Bak Seda bacım öneriyor” dese hatta birkaç kadını inşaata alıverse çocuk yapmak için, bunun hesabını siz mi vereceksiniz Seda Sayan? Pes diyorum!

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UBER, KENDİNDE MİSİN?

UZUN süredir Uber kendinde değil. Navigasyonlarında sürekli bir şey var. Kendi ekseninde dönüp dolaşıyor. Kimi şoför “Navigasyonunuzda sorun var” dediğim zaman “Evet biliyoruz ama düzeltmiyorlar” derken, kimisi “Bu rotanın dışına çıktığımız zaman kızıyorlar” diyor.

“İyi de yanlış gidiyorsunuz. Ben tarif edeceğim. Bırakın o tarifi ben götüreceğim” diyorum. Homur homur söyleniyorlar. Çıldırma noktasına az kaldı. Taksiler sorunlu, sıkıntılı, Uber de çıldırdı. İstanbul’da trafik zaten malum. Ne napacağız belli değil.

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BİZ HÂLÂ ‘AJDA’NIN POPOSU’ DİYELİM

BİZ hâlâ Ajda Pekkan’ın popusunu nasıl koruduğunu konuşalım günlerce. İzledik işte, önceki gün 90’ıncı kez düzenlenen Oscar Ödül Töreni’ni. Neredeyse saygı gecesi gibiydi. Neredeyse sahneye çıkıp sunum yapan herkes “Oscar’dan büyüğüm” diyordu. Evet, evet birçok kişi öyle sundu. Ama yaşın ne önemi var, kadınlar tak tak sağlıkla çıkıp sundular.

Rita Moreno 86 yaşında. 1962’de ‘Batı Yakasının Hikâyesi’yle Oscar kazandığı törende giydiği kıyafetle çıktı sahneye. Gerçekten helal! Ya 80’lik Jane Fonda ve 72’lik Helen Mirren? Taş gibiler. Yüzlerinde illaki müdahale vardır ama asla belli değil.

Biz hâlâ “Nebahat Çehre ne yer, Ajda Pekkan ne yapar?” diyoruz. Çoğalsınlar, daha çok olsunlar. Yarın Dünya Kadınlar Günü. Bu topraklarda ‘kadın olmak’ tüm kısıtlamalar yüzünden çok zorken daha iyi hissetmek, daha fit, daha sağlıklı, daha güçlü olabilmek için kendinize bakın hanımlar. Kimseye muhtaç olmamak için kendinize bakın.