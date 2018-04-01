Güle güle Sait Amca

BÜLENT Ersoy’un pırlantaları ondan sorulurdu. İbrahim Tatlıses, kadınlarına mücevherlerini ondan alırdı. Reza Zarrab, Ebru Gündeş’le ilk evlenmek istediğini ona açıkladı. Demet Akalın, tektaşlarını ondan başkasından almazdı.

İşadamları, futbolcular, sosyetenin ünlü isimleri, Arap dünyasının tanınmış prensesleri, pırlantalarını Sait Koç’tan alırdı. İş, sanat, magazin, futbol dünyasının parlayan ismi Sait Koç, önceki gün tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu. Benim de babam gibiydi. Bıkmadan usanmadan sorduğum tüm sorulara yanıt verirdi.

Taştan anlamazdım. Rengini, ışığını sürekli anlatırdı. Taşlara bakarken de gözleri parlardı. Ama ben en çok anılarını sorardım. Ah bir de yazılmasına izin verseydi. Ben, “Hadi Sait Amca, anlat yazayım şu olay anılarını” dediğimde, “Asla izin vermem. Benimle mezara gidecek” derdi. Belki de o yüzden sevilirdi.

Bu fotoğrafı geçen sene yazkış hiç ayrılmadığı Kapalıçarşı’daki dükkânının masasında çekmiştik. Son 1 aydır Kapalıçarşı’ya gidemediği için çok mutsuzdu. O masa, o küçücük dükkân onun her şeyiydi. AVM, Etiler, Nişantaşı gibi yerlere oğulları gitti ama o hiçbir zaman gitmedi. Ünlüsü ünsüzü, prensesi, işadamı, futbolcusu Kapalıçarşı’ya giderdi.

Anılarıyla aramızdan ayrıldı. Güle güle Sait Amca.

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ZERRİN ÖZER’E TAVSİYE

ZERRİN Özer zayıfladı. Single çıkardı. E nasıl konuşturacak kendinden. Haliyle saçmalaması lazım, o da öyle yapmış zaten. “Kadın evlenene kadar bakire olmalı”, “Erkeklerin yüzde 50’si biseksüel”, “Sezen Aksu, herkesin ayağını kaydırır” demiş. Son yıllarda konuşmanın yeni adı, saçmalamak.

Ha bu arada 20 senedir anlattığı tecavüz hadisesini yine anlatmış. Kendisine tavsiyem şu: Oprah Winfrey mesela, dünya starı, o da tecavüze uğramış ve ünlü olduktan sonra tecavüze uğrayan kadınlar için yardım evleri açmış. Acaba Zerrin Özer sen de kendinden söz ettirmek için bu durumu malzeme yapmayı bir kenara bırakıp tecavüze uğrayan kadınlara yardım mı etsen? Yeter senin bu gündemde kalma samimiyetsizliğin, inan artık çok oluyor.

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NİHAT DOĞAN’I NASIL BİLİRSİNİZ?

- DAHA yeni meşhur olmaya çalışırken ortamı kokluyordu.

- Sanki iyiydi.

- Severdim Nihat Doğan’ı.

- Sonradan bir tuhaflık geldi.

- Yavaş yavaş kötüleşmeye başladı.

- Her yere saldırır oldu.

- Her konuyla, her olayla ilgili fikrini söylemeye başladı.

- Baktı ki kendinden söz ettirmek için çirkin cümle sarf etmesi gerekiyor, hiç çekinmeden daha da çirkinleştirdi cümlelerini.

- Sonra baktık ki aslında kadınları sevmiyor, onlara kötü davranıyor.

- İyi davrandığı zamanlarda aslında hep reklam yapıyormuş. Alt beyni vardır insanın. Ağızdan çıkan bir anlık cümle sizin karakterinizi ele verir.

- İşte Nihat Doğan, 3 yıl önce evine giderken minibüste tecavüz edilip ardından vahşice katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için “Mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız” tweet’i atınca o alt beyni, o alt zihniyeti de ortaya çıkarmış oldu.

- Sonra özür dilese de ne fayda? Siyasi söylemleri, magazin yorumları, kendinden söz ettirmek için tuhaf tuhaf çıkışları, o eski sevdiğimiz Nihat Doğan’ı geri getiremedi. Ki Özgecan’ın tweet’ini hep akıllara getirdi.

- Sonrası malum. Adadan elenince gelsin teklifler diye saldırmak gerek. Reklama ihtiyaç var. İşte Seda Akgül’e, “Ben de kaşarlarla evlenmem” dedi. Hem de canlı yayında. Öpüşmelere “cız” diyen RTÜK, bu tarz mevzulara ses çıkarmıyor. Belli ki Nihat Doğan’ı seviyor RTÜK. Aman ne güzel bir sevgi, devam etsinler.

- Ama bizim artık Nihat Doğan sevgimiz tükendi, gram yer kalmadı. Ne sese, ne isme, ne söylediği yoruma tahammülümüz var.