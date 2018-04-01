Son Dakika
Esin Övet

Esin Övet
DİĞER YAZILARI
01.04.2018 - 03:50 | Güncelleme:

Güle güle Sait Amca

 

BÜLENT Ersoy’un pırlantaları ondan sorulurdu. İbrahim Tatlıses, kadınlarına mücevherlerini ondan alırdı. Reza Zarrab, Ebru Gündeş’le ilk evlenmek istediğini ona açıkladı. Demet Akalın, tektaşlarını ondan başkasından almazdı.

İşadamları, futbolcular, sosyetenin ünlü isimleri, Arap dünyasının tanınmış prensesleri, pırlantalarını Sait Koç’tan alırdı. İş, sanat, magazin, futbol dünyasının parlayan ismi Sait Koç, önceki gün tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu. Benim de babam gibiydi. Bıkmadan usanmadan sorduğum tüm sorulara yanıt verirdi.

Taştan anlamazdım. Rengini, ışığını sürekli anlatırdı. Taşlara bakarken de gözleri parlardı. Ama ben en çok anılarını sorardım. Ah bir de yazılmasına izin verseydi. Ben, “Hadi Sait Amca, anlat yazayım şu olay anılarını” dediğimde, “Asla izin vermem. Benimle mezara gidecek” derdi. Belki de o yüzden sevilirdi.

Bu fotoğrafı geçen sene yazkış hiç ayrılmadığı Kapalıçarşı’daki dükkânının masasında çekmiştik. Son 1 aydır Kapalıçarşı’ya gidemediği için çok mutsuzdu. O masa, o küçücük dükkân onun her şeyiydi. AVM, Etiler, Nişantaşı gibi yerlere oğulları gitti ama o hiçbir zaman gitmedi. Ünlüsü ünsüzü, prensesi, işadamı, futbolcusu Kapalıçarşı’ya giderdi.

Anılarıyla aramızdan ayrıldı. Güle güle Sait Amca.

***********

ZERRİN ÖZER’E TAVSİYE

ZERRİN Özer zayıfladı. Single çıkardı. E nasıl konuşturacak kendinden. Haliyle saçmalaması lazım, o da öyle yapmış zaten. “Kadın evlenene kadar bakire olmalı”, “Erkeklerin yüzde 50’si biseksüel”, “Sezen Aksu, herkesin ayağını kaydırır” demiş. Son yıllarda konuşmanın yeni adı, saçmalamak.

Ha bu arada 20 senedir anlattığı tecavüz hadisesini yine anlatmış. Kendisine tavsiyem şu: Oprah Winfrey mesela, dünya starı, o da tecavüze uğramış ve ünlü olduktan sonra tecavüze uğrayan kadınlar için yardım evleri açmış. Acaba Zerrin Özer sen de kendinden söz ettirmek için bu durumu malzeme yapmayı bir kenara bırakıp tecavüze uğrayan kadınlara yardım mı etsen? Yeter senin bu gündemde kalma samimiyetsizliğin, inan artık çok oluyor.

***********

NİHAT DOĞAN’I NASIL BİLİRSİNİZ?

- DAHA yeni meşhur olmaya çalışırken ortamı kokluyordu.

- Sanki iyiydi.

- Severdim Nihat Doğan’ı.

- Sonradan bir tuhaflık geldi.

- Yavaş yavaş kötüleşmeye başladı.

- Her yere saldırır oldu.

- Her konuyla, her olayla ilgili fikrini söylemeye başladı.

- Baktı ki kendinden söz ettirmek için çirkin cümle sarf etmesi gerekiyor, hiç çekinmeden daha da çirkinleştirdi cümlelerini.

- Sonra baktık ki aslında kadınları sevmiyor, onlara kötü davranıyor.

- İyi davrandığı zamanlarda aslında hep reklam yapıyormuş. Alt beyni vardır insanın. Ağızdan çıkan bir anlık cümle sizin karakterinizi ele verir.

- İşte Nihat Doğan, 3 yıl önce evine giderken minibüste tecavüz edilip ardından vahşice katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için “Mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız” tweet’i atınca o alt beyni, o alt zihniyeti de ortaya çıkarmış oldu.

- Sonra özür dilese de ne fayda? Siyasi söylemleri, magazin yorumları, kendinden söz ettirmek için tuhaf tuhaf çıkışları, o eski sevdiğimiz Nihat Doğan’ı geri getiremedi. Ki Özgecan’ın tweet’ini hep akıllara getirdi.

- Sonrası malum. Adadan elenince gelsin teklifler diye saldırmak gerek. Reklama ihtiyaç var. İşte Seda Akgül’e, “Ben de kaşarlarla evlenmem” dedi. Hem de canlı yayında. Öpüşmelere “cız” diyen RTÜK, bu tarz mevzulara ses çıkarmıyor. Belli ki Nihat Doğan’ı seviyor RTÜK. Aman ne güzel bir sevgi, devam etsinler.

- Ama bizim artık Nihat Doğan sevgimiz tükendi, gram yer kalmadı. Ne sese, ne isme, ne söylediği yoruma tahammülümüz var.

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
YAZARIN DİĞER YAZILARI
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!
Hava Durumu
Pazar 6 MPH 21°
Kısmen Güneşli
Pazar
Pazartesi
Salı