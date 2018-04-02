Hayaller Nevada gerçekler Harbiye

MALUMUNUZ bizim insanımız popüler şeylere pek meraklıdır. Son yıllarda da popüler insan ahalisi Burning Man fırtınasına kapılmış gidiyor. İşte önceki gün de Nevada çöllerine gidemeyenler Harbiye Klein’da yetindi Burning Man havasıyla, suyuyla.

Sık sık gittiğim mekânda iğne atsanız yere düşmüyordu. Çünkü ünlü DJ’ler geldi. Mekân Nevada çölleri gibi süslenmiş, püsküllerle oralardan bir rüzgâr esintisi yaratılmış. İlgilisi ilgisizi, bileni bilmeyeni, duyanı duymayanı gelmiş, kapıda kuyruklar oluşmuş. Hatta çoğu kişi de ürkek kuş gibi etrafa şöyle bakıyordu:

- Burada ne ola ki!

- Acaba şimdi bir şey mi olacak ki!

- A şu kendini göstermeye çalışan Şeyma Subaşı değil mi? DJ kabininin yanında, kolları bir sağa bir sola. Kızın kolları yakında öyle asılı kalacak diye korkuyorum. Sus, konuşma, bir havaya gir. Haydi dans et. Arada selfie’ye gülüş, arada haberimiz yokmuş gibi çekmeler. Arada da DJ’e gülüş atmalar. Ah tamam, o buradaysa doğru yerdeyiz. Modaya uyduk.

- Dur onun gibi dans edelim, bu gecelerin modası öyle oluyor biliyorsun değil mi?

- Hayaller çöl, gerçekler Harbiye. Çaktırmayın, eğlenin. Çekim yaparken özellikle etrafa gerçek olmayan gülüşlerden atmayı unutmayın...

Diye diye eğlendi önceki gün ünlü DJ Behrouz’la ahali. Bir müddet sonra “Bu benim bildiğim Klein” değil diyerek çıktım mekândan.

Çıkarken kapıda bir kuyruk; içeriye alınmayan ve “Sen bizi içeriye nasıl almazsın, sen kimsin?” diye çığıranlar... Bağırmıyorlar gerçekten çığırıyorlar.

Kapıyı yıllardır tanır, çok severim. İnanılmaz saygılı ve dikkatlilerdir. Onlar bile şaşkındı hatta “Biz böyle bir şey görmedik. Yıllardır bu işi yapıyoruz” diyorlardı.

Yani mevzu popülerlik olunca 1 saniyede her şey değişir. Harbiye olur Nevada.

Ha bu arada eğlenenler arasında Deniz Akkaya ve Hakan Sabancı da vardı.

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ŞEHİRDE OLAN BİTEN

- Uzun yıllar Lal Dedeoğlu’yla çalışıp Buz ve Bej gibi mekânları yapan Hakan Özkul, sessiz sedasız ayrılıp Zorlu PSM’nin yeme-içme koordinatörü olarak yoluna devam ediyormuş. İlk iş Elif Erdost’la birlikte Cheers barı açmışlar. Oyun zamanları kimi ararsanız orada. Ve gizli gizli de memlekete bir caz kulüp kazandırmaya hazırlanıyorlar. Mekân, mayısta Caz Festivali’yle birlikte kapılarını açacak.

- Eskiden İstanbul’da çok fazla pub kültürü vardı. İşte eski mahallem Cihangir’de, Charter Pub açılmış. Acılı kanatlar, hamburgerler, patates kızartmaları yiyip bira içeceğiniz bir yer. İçeride kendinizi Londra’da gibi hissediyorsunuz. Giderken diyeti kapıda bırakın derim.

- Ocakbaşı severlerdenseniz Levent’te, 1 Ocakbaşı’na uğrayın derim. Her derbi günü yeni bir ocakbaşı keşfeden ben, burayı da yeni keşfettim. Tavsiye ederim.

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ÇALIŞINCA OLUYOR İŞTE

MSG’DE olup bitenleri geçtiğimiz hafta yazmıştım. 13 yıllık başkan Garo Mafyan yerini Candan Erçetin’e bıraktı. Seçim sonrası birbirlerini tebrik edip fotoğraf paylaştılar. Çok centilmence, tebrik ederim. Candan Erçetin ve ekibi çok iyi çalıştı bu seçim için. 700’ün üstünde katılım gerçekleşti. Hatırlarsanız geçen hafta katılım sayısını yazmıştım.

Ekibi, Erçetin’i yalnız bırakmadı. Sonrasında da söz yazarı İsra Gülümser Instagram hesabından Mustafa Sandal, Kenan Doğulu, Deniz Seki, Edis ve Candan Erçetin’in olduğu fotoğrafı paylaşıp “Artık ayrı enstrümanlara akort olmayı bırakıp birlikte bir senfoni yaratmamızın zamanı geldi” dedi.

Doğru iş, ekip ve çalışmak bir araya gelince sonuç güzel olur. Bu arada bazı köşe yazarlarına tavsiyem yazmadan önce biraz daha araştırma yapmaları. İlla birilerine laf çakacağım ya da “Her şeyi ben bilirim” havalarından çıkıp doğru gazetecilik yapmalarını öneririm.

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BODRUM’DA OLAN BİTEN

- Geçen sene sayısız konsere imza atan Türkbükü’nün Sahne’si bu sene kapılarını açmıyor.

- Taksim’in People’ı yaz aylarında Bodrum Türkbükü’ne taşınıyor. Cenk Eren, Deniz Seki, Mehmet Erdem ve Berkay’lı gecelere devam.

- Türkbükü’nde kulüp olarak Sess yine tek mekân olarak devam edeceğe benziyor. Çünkü geçen sene açılan birçok mekân bu sene kapılarını kapattı.

- Etiler’in Martinez’i bu sene Türkbükü Bella Sombra Otel’in içine yazlık mekân açıyor.