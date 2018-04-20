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Esin Övet

Esin Övet
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20.04.2018 - 03:46 | Güncelleme:

Kadına dokunan ya hapis yatıyor ya âşık oluyor

 

HATIRLAYIN “Bana bir şey olmaz arkadaşlar” cümlesini. Gerçekten Gülben Ergen’e bir şey olmuyor. Bakın:

Varan1- Gülben Ergen ve aşkları: Önceki gün Ayşe Özyılmazel de “Gülben Ergen bu adamlara ne yapıyor acaba?” demiş. Evet gerçekten ne yapıyor? Bizler “Seni seviyorum”dan öteye geçemiyorken Gülben Ergen ve adamları bir anda şair kesiliveriyorlar. En son Burak Törer “İçimdeki göz sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana, alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da!” diye yazdı. Peh peh. ‘Arka sokaklarda neler oluyor?’, bir anda nasıl böyle aşklar oluveriyor? Aman dikkat, sonra mahkemelik olmayın da.

Varan2- Gülben Ergen ve bitmeyen davaları: Bitmiyor, bitmiyor. Uzaklaştırma kararları, 1 TL’lik mahkemeler derken şimdi de 3 günlük hapis cezaları ve eşittir Gülben Ergen. Şimdi sırada Erol Köse var. 10 güne karar çıkacakmış. “Bana bir şey olmaz” kraliçesi şimdi de “Bana dokunan hapis yatar” ablası olacak böyle giderse.

Yani Gülben Ergen durumları bildiğiniz gibi. Değişen bir şey yok. Dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak.

Kadına dokunan yanıyor. Hem aşk anlamında hem de laf söyleyen anlamında. Yanan yanana.

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DAHA ÇOK POZ PAYLAŞMALI

KADIN yılda 45 kilo vermiş. Pozunu da takınmış. Yeşim Ceren Bozoğlu’ndan bahsediyorum. Kimi “Bravo” derken, kimi de söylenmedik söz bırakmadı. Klasik. İlla laf söyleyecekler. Laf söyleyince başları göre eriyor. Kimse alkışlamayı bilmiyor.

Yahu kadın içinden bir insan çıkarmış, alkışlasanıza. Kolay mı kilo vermek? Bırakın istediğini yapsın, “Helal olsun” deyin.

Ben kendisini tebrik ediyorum. Gönlünden ne geçiyorsa onu yapsın, onu giysin. Helal olsun! Bravo!

Tabii ki illa da herkes zayıf olmak zorunda değil ama sağlık ve görüntü açısından harika olmuş, şahane olmuş. Bu yola baş koyanlara cesaret vermek için daha çok fotoğraf paylaşmalı, daha çok cesaretlendirmeli.

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ŞEN’LER İŞLERİ BÜYÜTÜYOR

METİN Şen’in sahibi olduğu Serafina, bu yıl Akmerkez’de açıldı malumunuz. Eşi Aslı Şen’le birlikte ne zaman gitsem mekânda misafirleriyle ilgileniyorlardı. Her zaman işlerinin başındaydılar. Duyduğuma göre artık bu mekânın bir de Bodrum’da şubesi açılacakmış. Tabii bir farkla. Restoran ve bara bir de plaj eklenecekmiş. Doğuş Çobakçor müzik direktörlüğünü üslenecekmiş. Haydi hayırlısı. Bodrum bu sene hareketlenecek, benden söylemesi.

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BİTMİYOR, BİTMEYECEKLER

- MALUMUNUZ Murat Başoğlu korkunç hatta iğrenç bir olaya imza attığı. Unutamıyoruz, unutturmuyorlar da. Her gün bir mevzu oluyor. Her gün mahkemeden yeni bir haber geliyor. Bitmiyor, bitemiyor.

- Rüzgar Çetin davası yeniden gündemde. Rüzgâr gibi geçmek kolay mı? Geçmiyor geçemiyor, bitmiyor bitemiyor.

- Ciciş kardeşler... Her altı ayda bir kendilerinden söz ettirirler. Yine cicişler gündemde. Her saniye kendilerinden söz ettirecek bir şey buluyorlar. Pabuç kadar dil, her yere yetişiyorlar. Görmezden gelemiyor muyuz? Biz magazin dünyası olarak gelemiyoruz, illa göreceğiz. Sanki ciciş kardeşler magazin sayfalarında yer alınca ödül üstüne ödül getiriyor gazetelere.

 

 

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