Son Dakika
Esin Övet

Esin Övet
DİĞER YAZILARI
21.04.2018 - 03:26 | Güncelleme:

Lise yıllarıma götürdünüz beni

 

AYLARDIR Erhan Çelik ile Sedef Orman’ın ilişkisi konuşuluyor.

Erhan Çelik de Sedef Orman da ilişkiyi kabul etmedi. Ama inkâr da etmediler.

Fakat aşk ve “Tapılacak kadın” sözleri, tam da Gülben Ergen’in yeni sevgilisi Burak Törer’in şairliğini ilan edip “İçimdeki göz sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana, alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da!” gibi sözlerini yazdığı gün geldi.

Şöyle koca koca adamlara bakıyorum da uzaklara, çok uzaklara gidiyorum. Yani lise yıllarıma.

Hanımlar, beyler. Beni lise yıllarıma götürdünüz ya çok yaşayın, bin yaşayın. Gözlerinizden öperim.

*******

Ev annesi

BERGÜZAR Korel, “Ev annesi olmak istiyorum biraz” demiş.

Bu da hayatımıza “tükenmişlik sendromu”ndan sonra giren ikinci tuhaf cümle.

Evet “ev hanımı” değil, “ev annesi”, yani yumuşamış hali.

“Evde de çocuğuma bakacağım, boş oturmayacağım, üreteceğim” anlamında söylüyor anladığım kadarıyla.

Yani kimse, kendisine “Evde oturuyor, çalışmıyor” gözüyle bakmasın, yanlış anlamlar çıkarmasın diye. İyiymiş.

 

******

Aslı’nın karizma YERLERDE

HANİ “Kadın adamı rezil de eder vezir de” diye bir söz vardır ya. İşte o sözün tersini alıp Aslı Enver’e uygulayın. Yani Murat Boz, Aslı Enver’i vezir de etti, rezil de. Son 1 haftadır çıkan haberlere şöyle bakıyorum da Murat kaçıyor, Aslı kovalıyor havası var ve kafamdaki Aslı Enver’in yerinde yeller esiyor.

Bakış açım tamamen değişti. Yazık, gerçekten çok yazık. Bir kadın bu kadar bitirilir.

Aslı Enver sanırım bu ilişkiyi biraz zorladı. Özellikle de son yaşanan çapkınlık olaylarında. Ve geldiği nokta da bu.

Hiç magazin işlerine bulaşmak istemeyen Aslı gitti, yerine tam tersi sürekli magazin gündeminin başında yer alan bir Aslı geldi. Magazin böyle bir şey; bir anda en tepeye çıkarsın, bir anda da yerle yeksan olursun. Ekrandaki reyting gibidir. Aman dikkat.

 

******

Artık dursak mı?

HANDE Kazanova dahil tüm astrologlar son 1 yıldır “Dünya değişiyor”, “Öyle şeylere şahit olacağız ki çok şaşıracağız” dedikçe gerçekten her gün bir şeye şaşırır olduk.

En son Cicişler’in videosu elden ele dolaşıyor. Korkunç ki ne korkunç. Telefonuma herkesten bu video geliyor.

Artık dursak ve şaşırmasak. Artık insanların çirkinliklerini görmesek.

Dijital çirkinlik bu dünyayı ele geçirdi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
YAZARIN DİĞER YAZILARI
YAZARIN TÜM YAZILARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!
Hava Durumu
Cumartesi 9 MPH 18°
Az Bulutlu
Cumartesi
Pazar
Pazartesi