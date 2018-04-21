Lise yıllarıma götürdünüz beni

AYLARDIR Erhan Çelik ile Sedef Orman’ın ilişkisi konuşuluyor.

Erhan Çelik de Sedef Orman da ilişkiyi kabul etmedi. Ama inkâr da etmediler.

Fakat aşk ve “Tapılacak kadın” sözleri, tam da Gülben Ergen’in yeni sevgilisi Burak Törer’in şairliğini ilan edip “İçimdeki göz sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana, alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da!” gibi sözlerini yazdığı gün geldi.

Şöyle koca koca adamlara bakıyorum da uzaklara, çok uzaklara gidiyorum. Yani lise yıllarıma.

Hanımlar, beyler. Beni lise yıllarıma götürdünüz ya çok yaşayın, bin yaşayın. Gözlerinizden öperim.

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Ev annesi

BERGÜZAR Korel, “Ev annesi olmak istiyorum biraz” demiş.

Bu da hayatımıza “tükenmişlik sendromu”ndan sonra giren ikinci tuhaf cümle.

Evet “ev hanımı” değil, “ev annesi”, yani yumuşamış hali.

“Evde de çocuğuma bakacağım, boş oturmayacağım, üreteceğim” anlamında söylüyor anladığım kadarıyla.

Yani kimse, kendisine “Evde oturuyor, çalışmıyor” gözüyle bakmasın, yanlış anlamlar çıkarmasın diye. İyiymiş.

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Aslı’nın karizma YERLERDE

HANİ “Kadın adamı rezil de eder vezir de” diye bir söz vardır ya. İşte o sözün tersini alıp Aslı Enver’e uygulayın. Yani Murat Boz, Aslı Enver’i vezir de etti, rezil de. Son 1 haftadır çıkan haberlere şöyle bakıyorum da Murat kaçıyor, Aslı kovalıyor havası var ve kafamdaki Aslı Enver’in yerinde yeller esiyor.

Bakış açım tamamen değişti. Yazık, gerçekten çok yazık. Bir kadın bu kadar bitirilir.

Aslı Enver sanırım bu ilişkiyi biraz zorladı. Özellikle de son yaşanan çapkınlık olaylarında. Ve geldiği nokta da bu.

Hiç magazin işlerine bulaşmak istemeyen Aslı gitti, yerine tam tersi sürekli magazin gündeminin başında yer alan bir Aslı geldi. Magazin böyle bir şey; bir anda en tepeye çıkarsın, bir anda da yerle yeksan olursun. Ekrandaki reyting gibidir. Aman dikkat.

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Artık dursak mı?

HANDE Kazanova dahil tüm astrologlar son 1 yıldır “Dünya değişiyor”, “Öyle şeylere şahit olacağız ki çok şaşıracağız” dedikçe gerçekten her gün bir şeye şaşırır olduk.

En son Cicişler’in videosu elden ele dolaşıyor. Korkunç ki ne korkunç. Telefonuma herkesten bu video geliyor.

Artık dursak ve şaşırmasak. Artık insanların çirkinliklerini görmesek.

Dijital çirkinlik bu dünyayı ele geçirdi.