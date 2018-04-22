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Esin Övet

Esin Övet
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22.04.2018 - 04:11 | Güncelleme:

Farkında mısınız?

 

- GECE kulübünde kavga çıkıyor. Yani bildiğiniz dans ederken, eğlenirken bir anda kan akabiliyor. Ya da bir kişi silahını çıkarabiliyor. Kulübe neden gidilir? Eğlenmek için.

- Maçta kavga çıkıyor. Yani bildiğiniz spor yapılırken. Sevdiğiniz takımı desteklemek için gittiğiniz maçta teknik direktörün kafası yarılabiliyor. Spor rahatlamak için yapılır ama bizim memlekette spor yaparken genellikle gerginlik yaşanıyor.

- Düğün, adı üstünde, başka nasıl anlatılır ki? Bir erkek, bir kadın mutlu bir yuva kurmak ve bunu sevdikleriyle paylaşmak için düğün yapar. Ama bazı düğünlerde havaya ateş açılıyor. Düşünün, bir düğün öldürücü aletle kutlanıyor.

- Evden sokağa bir çıkın bakalım şehirlerde. Özellikle İstanbul’da şöyle bir Mecidiyeköy meydanında, tam da iş çıkışı bir bulunun bakalım. Mesela eve dönerken. Saniyesinde kaç kavga yaşanıyor bir bakın. Kaç korna sesi çalıyor. Gürültü patırtı, nasıl bir çılgınlık anı. Anlatamam size.

Memlekette her halimiz gerginlik. Eğlencemiz, sporumuz, düğünümüz, eve gidişimiz...

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SAVULUN, ARDA BABA OLUYOR

MALUMUNUZ, evlendikten sonra magazin muhabirlerine “O benim karım, doğru düzgün soru sor”, “Senin kafanı gözünü kırarım”, “Hadi lan işine bak” diyen Arda Turan baba olunca ne yapar düşünebiliyor musunuz? Ben düşünemiyorum.

Bazı insanlar baba olduktan sonra şeker gibi, lokum gibi olur.

Dünyaya başka bakmaya başlar ama Arda Turan’a her şey tam tersi etki yaptığı için ne olur bilmiyorum.

Baba olmak, onu daha da sinirli, gergin, korumacı, olduğundan fazla agresif yapabilir.

O zaman şimdiden cümleten geçmiş olsun, gazamız mübarek olsun diyorum.

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BU TIRNAKLARLA DOLAŞAN KADINDAN BENCE KORKUN

EVET, çok ama çok moda bu tırnaklar.

Ben bunu yapıp dolaşan, yemek yiyen, saçını toplayan, makyajını yapan, uyuyan, kıyafetini giyen her türlü kadından korkarım. Çünkü gerçekten zor bir iş.

Bu tırnaklarla yaşayabilen bir kadın neler yapmaz?

Ve gördüğüm kadarıyla bu tırnakları yaptıran kadınların sayısı hızla çoğalıyor.

17’lik çıtırlar, “Daha uzun, daha uzun”, “Daha sivri, daha sivri” diye diye bir hal oluyorlar ben klasik manikürümü yaptırırken.

O esnada ciddi naftalin koktuğumu, eskide kaldığımı düşünüyorum.

Ve bu fotoğrafta gördüğünüz tırnaklar, ikoncanlarımızdan Süreyya Yalçın’ın tırnakları.

Şaşırmadınız tabii ki, ben de şaşırmadım. Bu kadar taşı kim sever? Tabii ki Süreyya Yalçın sever.

Rihanna, Jennifer Lopez, Kim Kardashian ile başlayan moda ülkemizde de hızla yayıldı.

Hadise, Özge Ulusoy gibi isimlerin tırnakları da bu kadar uzun ve sivri.

Bu akımı ülkemizde Bülent Ersoy başlattı.

Ve böyle giderse tüm kadınların tırnakları yakında gözlerimizi oyacak, ona göre.

Bu da bir mesaj beyler, dikkat bence.

 

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