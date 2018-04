Bugün 23 Nisan, bırakın çocuklar neşe dolsun

Benim çocuğum yok. Her kadın gibi nedense bir çocuğum olsun istemedim. Çocuklara bir değil birden fazla çocuğu olan bir kadından daha fazla düşkü- nüm. Öyle ki çocuklar hep gülsün, mutlu olsun, oynasın, huzurlu olsun. Hep annesinin, babasının koynunda huzurlu olsunlar istiyorum.

Evlerinde sıcacık mutlu yuvalarında olsunlar, canları bir saniye bile acımasın istiyorum. Dünya çirkin bir yer. Ve özellikle çocukların canı daha da yanıyor. Bizler büyüdükçe çocuklar için daha da çirkin şeyler duymaya ve görmeye başladık.

ÇOCUKLARINIZI GÖTÜRÜN...

Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu günü bırakın çocuklar gönüllerince kutlasın. Lütfen kendi çocuklarınız dışında sokaktaki çocukları da unutmayın. Onları lütfen unutmayın. Tam da 23 Nisan ertesinde çocukların bölümünün bu sene dahil edildiği bir etkinlik var. Bağımsız ve genç sanatçıların eserlerinin sergilendiği ulaşılabilir sanat etkinliği Mamut Art Project’te bu yıl 4. kez 26-29 Nisan’da Küçükçiftlik Park’ta. Ajandanıza not edin derim.

CANER VE ASENA

Asena Atalay ve Caner Erkin’in davasının haberlerini artık okuyamıyorum. Ki inşallah çocukları da büyüyünce bu çıkan haberleri okuyup ikisinden de nefret etmez. Şimdi çocukları küçük. Lokum gibi, tatlı mı tatlı. Her şeyi çok güzel gizleyebilirsiniz. Hatta kendilerine göre yontabilirler bile? Ya her şeye aklı erdiğinde. İşte o zaman kendi karar vermeye başladığın da. Kendi konuşabildiğinde ve - yorum yapabildiğinde öyle acımasız olur ki sözleri. Bugün savaştığı her şey o kadar anlamsız olur ki “Keşke” dersiniz ama iş işten geçer.

ASLI MESELESİ

Cumartesi günü “Aslı Enver’in karizması yerlerde” diye bir şey yazmıştım. Yine birileri o yazıyı almış, evirmiş, çevirmiş, evirmiş çevirmiş. Bambaşka bir bakış açısına getirmiş. Sonra ben de baktığımda, “Vay be ben ne kötü iğrenç bir kadınım” derken buldum kendimi. Yahu siz manyak mısınız? Siz kafayı mı yediniz? Siz nasıl bu kadar kötü niyetlisiniz? Siz ne yer ne içersiniz? Nasıl bu kadar kötü niyetli oluyorsunuz? Gerçekten size diyecek hiçbir sözüm yok. Allah sizlere akıl fikir versin. Son söz olarak şunu söyleyeceğim. Aslı Enver keşke kendini bu kadar kullandırtmasaydı. Ama aşk işte. Böyle bir şey. Sen istemesen de aşk kullandırtıyor. Ve maalesef aşk karizma falan dinlemiyor. Ve karizmayı yerlerde süründürtüyor. Ve Aslı’nın da karizması yerlerde efendim. Öyle şeyler duyuyorum ki yazık. Bir kadın olarak üzülüyorum.

MAGAZİN GECESİ

MGD yani Magazin Gazeteciler Derneği yazın açılısını bu hafta Rixos Premium Göcek’in ev sahipliğinde yaptı. Hem de ne yapma. İşim olduğu için katılamadım ama sosyal medyada cumartesi günü her anını dakika dakika izledim. 50’yi aşkın gazetecinin katıldığı davette Demet Şener, Yeşim Salkım, Burcu Güneş, Zeynep Mansur, Aylin Coş- kun’da yalnız bırakmamış. Ne zaman sosyal medyama baksam karşıma çıktı. Gerçekten güzel organizasyon yapmışlar. Şarkılar söylenmiş keyifli anlar yaşanmış. Yazar arkadaşımız Oben Budak DJ setinde döktürmüş. Bayıldım bayıldım. Ne güzel. Bu etkinlikleri klasik hale getirecek artık MGD. Ki bence geç bile kalındı. Hatta daha çok sanatçı katılmalı. Çünkü magazin gazetecileri ile sanatçılar daha çok zaman geçirmeli. eskiden olduğu gibi. Şimdi bir buz dağı örüldü. Onun acilen kırılması lazım. Mesela zaman zaman açılıyor gazeteci ile sanatçıların arası. Ki olur, olmalı da zaten. Eskiden hemen düzelirdi. Şimdi hemen düzelmiyor. Çünkü arada bir buz dağı var. Isıtacak formül de daha sık bir araya gelmek. O yüzden MGD buluşmaları çok işe yarayacak. Ödül törenine de az kaldı. 8 Mayıs’ta Altın Objektif Ödül Töreni ve 23’üncü kez dağıtılacak. Ben de merakla bekliyorum.