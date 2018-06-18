‘Alaçatı’da âşık oldum’

DENİZ Seki, bayramın ilk günü Emre Altuğ’un Alaçatı’da açtığı ‘Gazino Sako’da sahneye çıktı. Bir nevi mekânın açılışını da yaptı. Sevgilisi Tayfun Topal’ı işaret edip “Ben Alaçatı’da âşık oldum” diyerek aşk şarkıları söyledi.

Bir anda yağmur başladı ancak Deniz Seki sahnesini değiştirmedi ve dinleyicilerine “Yaz yağmuru, bereket yağıyor. Sakın kalkmayın, gitmeyin bir yere. Emre Altuğ’un mekânına bereket yağıyor” diyerek şarkılarını söyledi.

Bir ara yağmur fazlalaşınca Deniz Seki’ye şemsiye tutmak zorunda kaldılar. Ancak Deniz hiç moralini bozmadı ve şarkılara devam etti. Bu görüntüleri, sadece bu köşeye özel HT Dokun ve Youtube’dan şu an şu dakika yani okurken izleyebilirsiniz. Hadi açın izleyin. Bayılacaksınız.

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‘ÇEKİLDİM ÇÜNKÜ ŞÖHRETİMİ KONTROL EDEMEYECEKTİM’

Yıl 1994. Burak Kut ‘Benimle Oynama’ ile fırtınalar koparıyor. Ardından ‘Yaşandı Bitti’ diyor, sonra ‘Bebeğim’ geliyor. Ardı ardına gelen şarkılar, konserler derken 90’larda Burak Kut fırtınası esiyor.

Uzun süredir sesi soluğu çıkmıyordu ancak bu ara hem “Tacize erkekler de uğrar” sözüyle hem de Tarkan’a yaptığı “Süperstar, megastar da Edirne’den sonra kim star bunları?” göndermesiyle yeniden gündemde. Kendisini Alaçatı’da yakaladım. Bayramın ilk günü Suare’de sahneye çıktı. Bastım videonun tuşuna, sordum da sordum.

‘90’LARDA FARKLI BİR BÜYÜ VARDI’

- Kulüp programı yapmıyordun. Yıllar sonra bu bir ilk...

Evet. Yakında İstanbul’da da başlayacağım. Alaçatı, Bodrum olarak bu yaz devam edeceğim. Artık oturduğum yerde sıkılmaya başladım.

- Neden bu kadar geciktin?

Ben daha çok stüdyo insanıyım. Halk konserlerini seviyorum. Ama özledim. Bir de bir sürü şey yaptım. Unutulmuyor zannediyordum ama jenerasyon değişiyor. Onu kaçırıveriyoruz arada. İlk kez dinleyip tepki veren insanları gördüm. Geç bile kaldığıma karar verdim. Performanslara başladık artık.

- 90’larda canlı müzik çok modaydı. Yine o döneme geri döndü gece hayatı.

Bizim müziğimizin büyüsü bozulmuyor. Birçok yeni arkadaş bizim şarkılarımızı söylüyor. Ben müsaade ediyorum hepsine.

- Evet, 90’ların şarkılarını söylüyoruz hâlâ.

O dönem farklı bir büyü vardı. Biz stüdyoda sabahlıyorduk. Bunun tarifi yok gerçekten. O dönem müzisyenler daha idealistti.

‘MÜZİK KABUK DEĞİŞTİRİYOR’

- Orhan Gencebay “Teknoloji çıktı, duygular yok oldu” diyor. Doğru mudur?

Bir nevi doğru ama duygu ölmez, müzik kabuk değiştiriyor.

- Sen kimi dinliyorsun şu aralar?

Etkilenmemek için kimseyi dinlemiyorum. Yeni 2 şarkı hazırladım. Üretim dönemindeyim. Temmuzda yeni şarkılarımı çıkaracağım.

- Aleyna Tilki filan da dinlemiyor musun? Her yerde çalıyor.

Tabii ki dinliyorum, görüyorum. Ama müzik piyasasında daha fazla başarılı isim olması gerektiğini düşünüyorum.

‘ÖLDÜRÜLÜYORDUM’

- Şöhreti zirvede bıraktın ve daha çok küçüktün. Kendin çekildin zirvedeyken...

Evet kendi tercihimdi. Askere gittim, evlendim. Şöhretin geldiği boyut, kontrol edemeyeceğim boyuttaydı. 20 yaşındaydım. 2 örnek vereyim. Uluslararası bir konser yaptım. Öldürülüyorum. 20 yaşında pop söyleyen biriyim. Bir gün terör örgütünün ölüm listesinde gazetenin birinci sayfasında fotoğrafımı gördüm. Bunlar içime kapanmama sebep oldu. Uzaklaşmamı sağladı.

- Ben o günleri hatırlıyorum.

Evet ayak oyunlarını seven biri değilim.

- Bunlar olmasaydı şu an neredeydin?

Bunlar olmasaydı diye bir varsayım yok Esin. Ya çöküş olurdu ya da başka bir ülkede yaşardım. Her çıkışın bir inişi vardır. Bilemiyorum, şöhret değişiyor.

‘ONA BUNA SALLAYIP GÜNDEME GELEN BİRİ DEĞİLİM’

- Niye “Süperstar, megastar da Edirne’den sonra kim star bunları?” dedin?

Sevgili arkadaşım Tarkan’ı sordular. Ben yüklendim gibi bir durum çıktı ortaya. O tarz bir adam değilim ben. Ona buna sallayıp gündeme gelen biri olmadım hiç. O cümlenin başı var. Hayranların sanatçılara yakıştırdığı, onları yüceltmek adına tabirler var. Ben Tarkan’a yakıştırıyorum çünkü işini iyi yapan biri. Ama genel anlamda bu işe bakış açım şudur: Zaten az olan değerlerimiz kendine özgü. Bu kadar az değerimiz varken yumurta gibi birbirine tokuşturmalarının doğru olmadığını anlatmaya çalıştım. Ajda Hanım da söyledi aslında kendine. Bunu anlatmaya çalıştı. Cem Abi’nin söylediği de aklıma geldi o an.

‘HEMCİNSLERİM DE TACİZ ETTİ’

- “Erkekler de tacize uğruyor” diye bir açıklama yaptın.

Evet. Talat Bulut olayını bilmeden konuştum aslında ama tacizin kadına yapılanı asla affedilmez. Ben bu röportajda konuşamayacağım kadar çok şey yaşadım. Kız arkadaşımın yanında. Üstelik taciz eden kişinin yanında kendi erkek arkadaşı da vardı. Böyle sapkınlıkların arasında kaldığım oldu. İlk zamanlar çok bocalıyordum. Hatta hemcinslerim tarafından da çok tacize uğradım. Ben gergin, ürkek bir çocuktum. Bir de 20’li yaşlarda olunca çözemedim. Çok çılgın bir şey gerçekten. Kulüpte masaların altından çıkıp kucağıma oturmaya çalışan kadınlar olurdu. Tabii o durum beni çok rahatsız etti. Sorunca anlattım ama bir kadına edilen tacizle bir tutulamaz, tekrar ediyorum. Ben bu konuda her zaman kadının yanındayım. Ve yeni şarkılardan biri de kadına şiddeti anlatıyor.

NOT: Burak Kut’la sohbetimiz burada bitmiyor. Devamını HT Dokun ve Gazete Habertürk’ün Youtube hesabından izleyebilirsiniz. Alaçatı Suare sahnesinde yaptığı provalar da var. Keyifli izlemeler...