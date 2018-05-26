Serfiraz Ergun

Venedik Bienali 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi dünya mimarlarını bir araya getirdi

Venedik Bienali 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi açıldı. Türkiye Pavyonu’nda bu yıl Kerem Piker’in küratörlüğünü yaptığı Vardiya başlıklı proje var. Koordinasyonunu Istanbul Kültür Sanat Vakfı (IKSV) yürütüyor. Eş sponsorları da Vitra ve Schüco Türkiye. IKSV’nin girişimi ve 21 destekçinin katkılarıyla, Türkiye Pavyonu, 20 yıllığına kiralanan bienalin ana mekanlarından Arsenale’deki Sale d’Armi binasında yer alıyor.

Bir yıl sanat, bir yıl mimarlık olarak yapılan Venedik Bienalleri’nin, bu yıl mimarlık yılı. 16’ncısı yapılan Mimarlık Bienali’nin küratörleri İrlandalı Yvonne Farrell ve Shelley McNamara, başlığı Freespace/Serbestmekan olarak seçmişler.

Bienalin iki ana mekanı var; kurucu ülkelerin milli pavyonlarının yer aldığı Giardini ve bienallere sonradan katılan ülkelerin pavyonlarının yer aldığı ve küratörlerin davet ettiği sanatçıların işlerinin sergilendiği Arsenale. Bir de tabii tarihi Venedik kentine yayılmış etkinlikler. Bu bienalde 63 ülkenin sergisi yer alıyor.

TÜRKİYE PAVYONUNDA VARDİYA BAŞLADI

Bizim projemiz Vardiya, 16 ülkeden 122 mimarlık öğrencisinin katılacağı ve zaman içersinde şekillenecek bir proje. Küratörlüğünü KPM Mimarlık’ın kurucusu Kerem Piker ve onun seçtiği 5 genç yardımcı küratör yapıyor. Bu grup, dünyadan ve Türkiye’den üniversitelere çağrı göndermişler. Türkiye’nin yanı sıra Filistin, ABD, Çin, Venezuela, Almanya, Kosta Rika gibi ülkelerden de öğrenciler müracaat etmiş. Seçilen öğrencilerin %70’i bizim okullardan %30’u yabancı okullardan.

Birinci sınıftan yüksek lisans yapanlara kadar mimarlık fakültelerinden çeşitli öğrenci grupları katılıyor. Üniversite öğrencilerine açık çağrıda üç soru sorulmuş; “Bienal ne için var?”, “Bienal ne işe yarar” ve “Bienal kimin için var?” bunları yanıtlayan öğrenciler arasından seçilen 16 ülkeden 122 mimarlık öğrencisi Türkiye Pavyonu’nda birlikte çalışacak, birlikte üretecek.

VARDİYA PROJESİ NEDİR?

Venedik Bienali 16.Uluslararası Mimarlık Sergisi’nin kapanacağı 25 Kasım’a kadar, 25 hafta içersinde, bu projenin kapsamında korku filmlerinden kent-çocuk ilişkisine, yapay zekadan tasarım ve zanaat geleneği ile sosyal ve toplu konut üretimine uzanan çeşitli konularda vardiya ile 13 atölye çalışması düzenlenecek. Seçilen öğrenciler gruplar halinde birer hafta Venedik’e gelecek ve Türk pavyonunda atölye çalışmaları yapacak ve üretecek. Bu çalışmalar vardiyaxpress.com sitesinden ve YouTube kanalından izlenebilecek.

Türk ve yabancı önemli mimarlar, tasarımcılar ve farklı disiplinlerden konuklar da dönem dönem konuşmacı olarak katılacak, öğrencilerle kaynaşacak. Türkiye Pavyonunda ağırlanacak konuk konuşmacılar arasında Emre Arolat, Eva Franch Gilabert, Juhani Pallasmaa, Jan Boelen ve Refik Anadol gibi uluslararası mimarlık ve tasarım dünyasının önde gelen isimleri yer alıyor. Bu öğrenciler için ne büyük bir fırsat. Vardiya’da yer alan Türk Pavyonu öğrencileri tarihi şehri gezecek, diğer öğrencilerle tanışacak, sektörün önemli tasarımcıları ve mimarları ile bir araya gelme şansı elde edecek ve bienal sergilerini gezerek ufuklarını genişletecek.

Kalabalık bir katılımcı grubuyla açılan Arsenale Sale d’Armi binasındaki pavyonumuzu küratörlerimiz birer atölye hücreleri olarak yelken bezinden yapılan panolarla bölmüşler. Bu bölümlerin üzerine ve döşemeye Vardiya Sergisi’nde emeği geçen herkesin, tüm katılımcı öğrencilerin, konferansçıların ve küratörlerin siyah beyaz portrelerini dijital olarak yansıtıyorlar, sergi alanı siyah ve beyazın bir ışık oyununa dönüşüyor.

Türk Pavyonumuzdaki Vardiya Projesi ile, genç mimarlık öğrencilerinin yaşamlarında zor elde edilen bir şans yakaladıklarını düşünüyorum. Küratör mimar Kerem Piker’in de Cansu Gürgen, Yelta Köm, Nizam Onur Sönmez, Yağız Söylev ve Erdem Tüzün gibi çok genç mimarları yardımcı küratör seçerek, egosundan uzaklaşıp, başarıyı paylaşma duygusunu sergilediğini sempatiyle karşılıyorum. Elbette bir bina, bir park, bir kamusal alan, bir rezidans projesiyle de katılabilirdi Kerem Piker. Ama o gençlerin önünde bir bulvar açmayı tercih etmiş. Bu projede kendi firması KPM Mimarlığa bir şan şöhret yok ama 122 genç mimarlık öğrencisine gelecek var. Kerem Piker belki de Venedik Mimarlık bienallerine bir mesaj göndermek istemiş; “Bienaller ne için var?”