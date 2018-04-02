Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Yabancı dil tazminaı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 1 Nisan'da uygulandı. 2018 İlkbahar Dönemi YDS'ye katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 YDS sonuçları ve sınav hakkında merak edilenler...

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

ÖSYM tarafından uygulanan YDS İlkbahar Dönemi 1 Nisan'da gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınav 180 dakika sürdü. ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2018 YDS İlkbahar Dönemi sonuçları 26 Nisan'da açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

YDS DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacak.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecek.

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