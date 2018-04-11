Yapımcılığını Süreç Film/Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in 45. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Hapishaneye giren Bozok gençlerinin zor günler geçirdiği, Bozokların Kalender’in böbreklerinin iflas ettiğini öğrendiği tanıtımda hakimin Baran hakkında vereceği karar merakla bekleniyor.

YENİ GELİN 45. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yeni Gelin’in geçtiğimiz Cumartesi akşamı ekrana gelen 44. bölümünde Hazar, Bella ve Şirin, Baran’ı cezaevinde ziyarete gitti. Kavuşan aşıklar hasret giderirken Baran, hapishanede tehdit edildiği için Hazar’dan yardım istedi. Yeniden anne olmaya karar veren Ayşe, Durdu Ebe’ye bir karışım yaptırdı. Tek derdi yaptığı kuvvet macununu Kalender Ağa’ya içirmekti. Asiye ve Möhteber buna engel olmak isteyince konakta sıcak savaş başladı.

Bir yanda Baran’a kavuşmak için gün sayan Şirin’i, diğer yanda Ferhat için gözyaşı döken Dilan’ı görmeye dayanamayan Hazar, Mersin’deki kamp alanında küçük bir tatil organize etti. Bozok gençleri, konakta olup bitenden bihaber kampın tadını çıkardı. Fakat kamp ateşine turist kızların dahil olmasıyla işler karıştı. Duruma kendi yöntemleriyle el koyan Nazgül’ün kurduğu komplo, başka birinin komplosuyla boyut değiştirdi. Nazgül’ün yaptığı ayranla karavanda derin bir uykuya dalan Bozoklar, bir bilinmeze uyandı. Bu sırada Baran cezaevinde düşmanının saldırısına uğradı. Kalender Ağa ise Ayşe’nin yaptığı karışımından içince yere yığıldı. Kaçırıldıklarını anlayan Bozok kadınları ne yapacaktı?

Show TV’nin beğeniyle izlenen Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken; dizide Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar, Renan Bilek ve daha birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

"Yeni Gelin" yeni bölümü ile Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV’de!