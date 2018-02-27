Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, Nişantaşı'nda bir arkadaşıyla yürürken objektiflere takılan Şilan Makal, "Oyunculuk eğitimi için sürekli geliyorum Nişantaşı'na, şimdi oradan çıktım eve gidiyorum" dedi.

Yazın bir sinema filmi ile izleyicinin karşısına çıkacak olan oyuncu, "Özel hayatım yok. Kendimi sadece işime verdim. Çok güzel teklifler geliyor. Sinema filmi de bunlardan biri, çok içime sinen bir proje oldu. Partnerimde mükemmel ama şu an söyleyemem, görüşmeler sürüyor" diye konuştu.