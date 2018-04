"Mitoloji” denince eğer yaşınız 25 üzeriyse hemen aklınıza Zeyna ve Herkül’ün maceraları gelecektir. Bir dönem bizlere televizyon başında Yunan mitolojisini hap gibi veren bu yapımların günümüzde çeşitli kültürel bilgileri kavramamız açısından katkısı çoktur. Bu nedenle mi, yoksa coğrafi olarak Yunan mitolojisine yakınlığımızdan mı bilinmez mitolojiyi severiz. Ondan olacak ki Türk oyuncular 2005’te çıkan mitolojik hikâyesi olan oyun God of War’ı çok sevdi. Başaktörümüz Kratos, Sparta doğumlu, kudretli Zeus’un oğlu yarı Tanrı, yarım ölümlü bir çılgın. Amerikan oyun tasarımcısı David Laffe’nin yarattığı, Acclaim, Dreamworks, Disney, Wizards of the Coast, ve Darkhorse için çalışmalar yapan Charlie Wen’in tasarladığı Kratos, oyun dünyasında eşi benzeri görülmeyen bir karakterdi. Oyun, bize özlediğimiz salt aksiyonu, heyecanlı hikâye akışını ve konsolun sağladığı avantajla televizyonda yakaladığı görüntü kalitesiyle sinema filmi gibi bir yapım oldu. Kratos’un bir anda ikona dönüşmesi de ondan. HT Cumartesi'nden İlker Karaş'ın haberi....

Ancak zamanla Kratos’un Yunan mitolojisinde öldürdüğü Tanrılar, yaşadığı entrikalar ve bu süreçte ruhunda açılan yaralar onu olgun ve daha güçlü bir bireye dönüştürdü. O artık daha sakin ve bir baba olarak oğlu Atreus ile birlikte. Yeni seride bir baba ve oğlun duygu yüklü, öğretici ve benzersiz bir hikâyesi yer alıyor.

OYUN TÜRKÇE!

God of War serisi için ikinci dönemi yaşıyoruz. İlk dönem Yunan mitolojisi iken şimdi Kuzey mitolojisinin içerisindeyiz. Santa Monica Studio’nun hazırladığı yapım The Last of Us’ta olduğu gibi dijital bile olsa iki bireyin duygusal bağını bizlere çok iyi bir dozda sunarken Horizon Zero Dawn’da olduğu gibi dev bir oynanış alanı sunuyor. Burada en çok dikkat çekense, Kratos’un baba erdemine erişmesi gibi Atreus’un da macera devam ederken psikolojik olarak büyüyüp daha güçlü olması. Onunla birlikte yaşlanıyor ana karakterimiz. Bu çoğu oyunda görebileceğiniz bir detay değil.

Oynanış olarak çok büyük değişiklikler yok lakin görsel anlamda şaheser duruyor önümüzde. Bütün mitoloji kitaplarını yalayıp yutup öyle çalışmış diyebiliriz Santa Monica Studio’nun görsel tasarımcıları. İnanılmaz detaylar ve hikâye akışı mevcut. Spoiler vermek istemiyorum o nedenle nelerle karşılaşacağınızı yazmaktan kaçınıyorum. Görsel anlamda kullandığınız eşyalar, silahlar, zırhlar, çevrenizdeki objeler gibi her şey Kuzey mitolojisinden izler taşıyor. Bütün bu detayların arkasında Richard Gaubert, Matthew Sophos ve Cory Barlog üçlüsü var. Bütün hikâyenin çekip çevrilmesinde bu üçlü büyük efor sarf etmiş. Bu yılın, hatta tüm zamanların PlayStation 4 özelinde çıkmış en iyi yapımıyla karşı karşıyayız.

Oyunun altyazılarının ve arayüzde görebileceğiniz her şeyin Türkçe olması da muhteşem bir detay. Notumuz bu harika yapım için 10 üzerinden 9.7!