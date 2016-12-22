Başkan Kul'dan jandarmaya taziye ziyareti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAMSUN (AA) - Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Kayseri'de gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit olan askerler için jandarmaya taziye ziyaretinde bulundu.

Kul, beraberindeki AK Parti Terme İlçe Başkanı Ali Kılıç ve teşkilat üyeleri ile Kayseri'de meydana gelen terör saldırısında şehit olan askerler için Terme Garnizon Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığına taziye ziyareti gerçekleştirdi.

İlçe Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Erkan Boz ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Nuh Yıldız'ı ziyaret eden Kul ve teşkilat üyeleri, şehit olan askerler için duydukları üzüntüyü dile getirerek, her zaman Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet mensuplarının yanında olduklarını belirtti.

Kul, ülkeyi kaos ortamına sokmak isteyen düşmanların Türkiye'nin güçlü ve büyük bir devlet olduğunu unutmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bizi parçalamayı, korkutmayı asla ve asla başaramayacaklar. Terme Belediyesi ve halkımız adına dayanışmamızı göstermek için bugün sizlerleyiz, her zaman asker ve polisimizin yanında olacağız." dedi.

Boz ve Yıldız da ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.