Salıpazarı'nda vatandaşla buluşma toplantısı

SAMSUN (AA) - Salıpazarı'nda vatandaşların sorunlarını tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla vatandaşla buluşma toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Vekili Hakan Kubalı, Salıpazarı Ziraat Odası konferans salonunda düzenlenen toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun valilik ve kaymakamlıklara gönderdiği genelge kapsamında vatandaşla buluşma adı altında toplantılar düzenlendiğini söyledi.
Sorunları tespit etmek ve çözüme kavuşturmanın amaçlandığını belirten Kubalı, toplantıda yol, altyapı, güvenlik ile ilgili konuların görüşülerek çözümleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.
Toplantıya Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Emniyet Amiri Cengiz Marangoz, Merkez Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mesut Türkyılmaz ile kamu kurum müdürleri sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.