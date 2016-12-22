Erzurum'da emniyet binasına "roketatarlı saldırı" davası

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da geçen yıl, Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledikleri öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Barış Kahraman, Ramazan Bingöl ile taraf avukatları hazır bulundu. Yargılama aşamasında taşkınlık yaptığı için Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne nakledilen tutuklu sanık Kadir Gümüş ise duruşmaya katılmadı.

Söz alan sanık Kahraman, savunmasında, bazı hususların açığa çıkması ve olayları aydınlatmak için beyanlarda bulunacağını söyledi.

Dava konusu olayları başından sonuna kadar bildiğini aktaran Kahraman, "Tüm olayları biliyorum. Bu zamana kadar bütün açıklamaları dürüstçe yaptım. Söz konusu olayda Kadir Gümüş'ün Ramazan Bingöl hakkındaki beyanlarının gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum." dedi.

Kahraman, saldırı öncesi keşif ve olay esnasında Bingöl'ün yer almadığını öne sürerek, Bingöl hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların ifadesi ve toplanan deliller doğrultusunda tutuklu sanık Ramazan Bingöl'un tahliyesine karar verdi.

Bingöl'e yurt dışına çıkış yasağı koyan heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Ağustos 2015 tarihinde, gece saatlerinde Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik PKK'lı teröristlerce roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği, bir roketin müdürlük ile aynı yerde bulunan polis lojmanına isabet ettiği belirtiliyor.

Polisin anında karşılık vermesi üzerine, teröristlerin yeniden roket atmaya fırsat bulamadığı ve saldırı sonrası olay yeri yakınındaki boş arazide roketatar ele geçirildiği vurgulanan iddianamede, sanıklardan Barış Kahraman ve Kadir Gümüş'ün PKK terör örgütü üyesi oldukları ve örgütün amacı olan ülke bütünlüğünü bozmak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik roketatarlı saldırıyı gerçekleştirdiği, birden çok kişiyi öldürmeye teşebbüs ettikleri, Ramazan Bingöl'ün ise saldırı öncesi keşif yaparak, bu kişilerle hareket ettiği kaydediliyor.

İddianamede, şüpheliler hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, "Birden fazla kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etme" suçlarından da yine her birinin ayrı ayrı 26 yıldan 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.