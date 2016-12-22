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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer içesinde bazı mahalleler, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Yaka, Arsa, Bekçiler, Bayır, Seki, Yayla Patlangıç ve Dont mahallelerinde gece yarısından sonra kar yağışı etkili oldu.

Çocuklar karın keyfini çıkarırken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Bazı gençler de ATV'ler ile karda kayarak eğlendi.

Seki Mahallesi'nde yaşayan Turcan Sucu, yılın ilk karının yağdığını ve çok güzel olduğunu söyledi. Sucu, "Her yıl kar yılbaşına doğru geliyordu. Bu yıl da geldi. Çocuklar gençler de karda keyif yapıyor." dedi.

Öte yandan ilçenin yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda Seydikemer Belediyesi ekiplerince yol açma çalışması başlatıldı.

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kar yağışı 24 Aralık'a kadar aralıklarla devam edecek.