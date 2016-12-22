Terör saldırılarına tepkiler

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BOLU (AA) - Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (AİBÜ) bulunan öğrenci topluluklarına üye öğrenciler son dönemde artan terör olaylarını ve Halep'te yaşananları protesto etti.

AİBÜ Öğrenci Konseyi ve diğer öğrenci toplulukları tarafından yürüyüş düzenlendi.

Rektörlük binası önünde bir araya gelen öğrenciler ellerindeki Türk bayrakları ve terör saldırılarını lanetleyen pankartlarla yürüyüş yaptı. Yürüyüşün sonunda AİBÜ Aktivite Merkezi önünde bir araya gelen öğrenciler saygı duruşunda bulunarak İstiklal marşını okudu.

Daha sonra yürüyüşe katılan gruplar adına AİBÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Fatih Öztürk tarafından basın açıklaması yapıldı.

Türkiye'nin ve Türk-İslam coğrafyasının içinde bulunduğu zorlu durumun karşısında herkesin üzgün olduğunu ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu zulmü engelleyecek bir şeyler yapma gayreti içinde olmalıyız. Beşiktaş'ta meydana gelen patlamanın yaralarını sarmamışken zalimler bir kez daha alçak yüzünü göstererek Kayseri'de vatan evlatlarını şehit ettiler. Gözlerini milli bütünlüğümüz ve vatanımıza dikmiş olan bu hainlere verebileceğimiz en büyük cevap dimdik yılmadan, yıkılmadan omuz omuza yürümek ve vatanımıza, bayrağımıza, kardeşliğimize sahip çıkmaktır."

Öztürk, yıllarca başta Halep olmak üzere Filistin, Musul, Kerkük, Suriye ve daha bir çok Türk-İslam coğrafyasında dünyanın görebileceği en acımasız katliamların yapıldığını belirterek, "Bebekleri, çocukları gözlerini kırpmadan öldüren zalimler kadınların namuslarına el uzatmakta. Masum insanlara türlü türlü işkenceler uygulamaktadır. Ne yazık ki dünya bu vahşet karşısında sessiz kalmakta, adeta insanlığını unutup yapılan zulme ortak olmaktadır." dedi.

Yapılan konuşmanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.



