Tartıştığı kız arkadaşını pencereden attığı iddiası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını bulundukları binanın birinci katındaki pencereden atarak yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan O.B. (22), Terzialiler Mahallesi Akasyalar Caddesi'ndeki evinde ziyaret ettiği kız arkadaşı M.G.U. (34) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

Evden gelen çığlık sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada M.G.U, birinci kattaki dairenin penceresinden düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.G.U, Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen M.G.U'nun, erkek arkadaşı O.B. tarafından pencereden atıldığı iddia edildi.

Evdeki eşyaları pencereden fırlatan ve elinde bıçak da bulunan O.B, polis ekiplerine kapıyı açmadı. Polis, itfaiye aracının merdiveniyle eve balkondan girip zanlıyı gözaltına aldı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kişiyi hürriyetten yoksun bırakma", "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.