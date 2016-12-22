Doğanşar Kaymamı Serin görevine başladı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Doğanşar Kaymakamlığına atanan Mustafa Serin görevine başladı.
Son olarak Niğde'nin Çamardı ilçesinde görev yaparken Sivas'ın Doğanşar ilçesine atanan Kaymakam Serin, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışacağını söyledi.
Göreve başlamasının ardından ilk olarak, Doğanşar Belediye Başkanı Necdet Oktay Karaman ile AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Ağır, Serin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette ilçe hakkında bilgi veren Başkan Karaman, Serin'e yeni görevinde başarı diledi.