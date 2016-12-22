İkizce Ziraat Odası'nın faaliyeti

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ORDU (AA) - İkizce Ziraat Odası Başkanı Hasan Çalık, ilçedeki çiftçilerle "Fındıkta Külleme ve Dalkıranla Mücadele Paneli"ne katıldıklarını belirtti.

Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'da Fındık Araştırma Enstitüsü ve Giresun Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen panele 30 çiftçi ile gittiklerini söyledi.

Külleme hastalığının fındığın ve üreticinin son yıllarda korkulu rüyası haline geldiğini vurgulayan Çalık, "Panele giderken İkizce'deki örnek ve önder üreticileri seçtik. Eğer külleme hastalığının önüne geçmezsek ileride fındık üretiminde zor durumda kalacağız. Cımbızla köy köy dolaşarak fındıkta kendini geliştirmek isteyen ve çevresindeki üreticilere fayda sağlayacak olan üreticileri Giresun'daki bu eğitime götürdük." dedi.

Çalık, külleme hastalığının yanı sıra üreticilerin tek dal sistemini gördüğünü, bir gün süren eğitimin üreticiler için çok faydalı olduğunu kaydetti.