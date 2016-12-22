SİVAS (AA) - Sivas İl Genel Meclisi Üyesi Bayram Sevim’in 85 yaşındaki annesi Badem Sevim hayatını kaybetti.
Tedavi gördüğü Sivas Numune Hastanesinde yaşamını yitiren Badem Sevim için Şarkışla ilçesindeki Ravza Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.
Namazın ardından Sevim'in cenazesi, Polatpaşa köyünde toprağa verildi.
Cenazeye, Sevim’in ailesi ve yakınları ile Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, il genel meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.