Suşehri Kaymakamı Uzunoğlu'na ziyaretler

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SİVAS (AA) - Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu'nu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Yüce makamında ziyaret etti.

Yüksel ve Yüce, görevine yeni başlayan Uzunoğlu'nu makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Uzunoğlu'na başarı dileyen Yüksel, "İlçemizin kalkınması ve daha da ileri gidebilmesi kurumların uyumlu çalışması önemlidir. İlçe kaymakamımız ve siyasilerimizle birlikte ilçemize güzel hizmetler getirmenin gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

Uzunoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Hep birlikte ve beraberlik duyguları ile ilçemizi daha da ileri götürmenin çabası içerisinde olacağız. Ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde daha çok çalışmalıyız." dedi.