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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Ilgın'da STK'lardan Duran'a ziyaret

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:32
Ilgın'da STK'lardan Duran'a ziyaret

KONYA (AA) - Ilgın sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Hüsnü Duran'ı makamında ziyaret etti.

Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başkanı Ertuğrul Parlak, ziyarette yaptığı konuşmada, askerin, polisin ve devletin yanında olduklarını söyledi.

Kayseri’de meydana gelen terör saldırısının Türk milletini derinden üzdüğünü ancak bu tip saldırıların asla kendilerini yıldıramayacağını belirten Parlak, "Garnizon komutanımızı stk temsilcilerimizle birlikte ziyaret edip Kayseri’deki hain terör saldırısında ve Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olan askerlerimiz için taziye ziyaretinde bulunduk. Allah vatan için savaşan evlatlarımızı korusun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa, yakınları ve milletimize sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Garnizon Komutanı Duran ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarete, İlçe Ticaret Odası Başkanı Vehbi Özlen ve Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Koç katıldı.

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