Polatlı Füze Okulu ve 58. Topçu Tugayı personeline darbe iddianamesi (1)

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ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Ankara'daki dördüncü iddianamede tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 kişinin şüpheli olduğu iddianamede, 9 maktul, 10 maktul yakını ve 113 mağdur yer aldı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, şüphelilerin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Nitelikli kasten öldürme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra "Terör örgütü üyesi olmak" ve "Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrıca hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Polatlı'da hayatını kaybeden Yasin Yılmaz, Lokman Biçinci, Hasan Yılmaz, Ali Anar, Ümit Güder, Özkan Hekin, Samet Cantürk, Emrah Sapa ve Ömer Takdemir'in maktul olarak kaydedildiği iddianamede, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Genelkurmay eski 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emekli Korgeneral Mehmet Şanver'e "müşteki" olarak yer verildi.

İddianamede, aralarında eski Topçu ve Füze Okul Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, eski 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürlüğünde görevli Kurmay Albay Bilal Akyüz ile farklı rütbelerde görevli 330 şüpheli bulunuyor.

Anadolu Ajansı Yayınlarının "15 Temmuz 2016, Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" isimli kitabındaki görüntülere de iddianamede yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin daha önce üç iddianame hazırlayıp mahkemelere göndermişti.

(Sürecek)