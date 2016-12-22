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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana-Ankara otoyolunda trafik kontrollü sağlanıyor

22 Aralık 2016 Perşembe, 21:10
Adana-Ankara otoyolunda trafik kontrollü sağlanıyor

ADANA (AA) - Adana-Ankara otoyolunun Pozantı mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Pozantı ilçesi Tekir mevkisinde yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolda karayolları ekipleri çalışma yaptı.

Çalışmalar sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Pozantı Kaymakamlığı ile Pozantı Belediyesi ekipleri bekleyen araç sürücüleri ve vatandaşlara kumanya dağıttı.

Karayollarının temizlik çalışmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Öte yandan, otoyolun bazı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

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