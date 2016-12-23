Yurtta kış

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ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde, gece aralıklarla ve sabah saatlerinden itibaren de etkili biçimde başlayan kar yağışı bir yandan hayat olumsuz yönde etkilerken, bir yandan da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yetkililerinden alınan bilgiye göre, gece aralıklı yağan kar sabah saatlerinde etkisini artırdı.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Belediye ekipleri, ilçe merkezi ve ana arterlerdeki karı temizlerken yollarda da aralıksız tuzlama çalışması yaptı.

İşe, araçlarıyla gitmek isteyen bazı vatandaşların araçlarını çeşitli yerlere park ederek yola yaya devam ettikleri görüldü.

Kar yağışının sürdüğü ilçede, ağaç ve evlerin çatılarında biriken kar kartpostallık görüntüler de oluşturdu.

Yetkililer, kar yağışının süreceğini, yollarda dikkatli olunması gerektiğini ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi.



