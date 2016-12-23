İslahiye'de eğitim toplantısı

GAZİANTEP (AA) - İslahiye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Vatandaşla buluşma günleri" kapsamında ilçedeki eğitim konularının ele alındığı bir toplantı yapıldı.
İslahiye Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, okul aile birliği başkanları ile vatandaşlar katıldı.
Toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Beroje, 15 Temmuz süreci bağlamında manevi değerleri ve kültürel kodları hatırlamanın önemini anlattı.
Beroje, Suriye'de devam eden savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyelilere yaklaşımın ensar muhacir kardeşliğiyle devam etmesinin sevindirici olduğunu belirtti.
Yüksel Beroje, son dönemlerde terör olayları nedeniyle milli birlik ve beraberliğin önemini kaydetti.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Özdemir de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi verdi.
- Suriyeli çocuklar
İlçede Suriyelilere hizmet veren 3 Geçici Eğitim Merkezi bulunduğunu anımsatan Özdemir, 8 bin 147 Suriyeli öğrenci olduğunu söyledi.
Suriyeli misafirlerin okul çağındaki çocuklarının okula kazandırılması ve devamı için kanaat önderleri, muhtarlar ve okul müdürlerinin gerekli çabayı göstermelerini istediklerini belirten Özdemir, Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegresi kapsamında ilçede 68 geçici Türkçe öğreticisi görevlendirildiğini de kaydetti.