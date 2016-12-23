Aksaray'da "Cilt Sağlığı ve El Ayak Bakımı" semineri

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AKSARAY (AA) - Aksaray Kadın Koordinasyon Merkezi ve Berberler Kuaförler Odasınca, kentte faaliyet gösteren kadın kuaförlerine yönelik "Cilt Sağlığı ve El Ayak Bakımı" semineri düzenlendi.

Aksaray Belediyesi Konferans Salonu'nda verilen seminere Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı, Berberler Odası Başkanı Mehmet Doğan ve kadın kuaförleri katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Yazgı, hijyenin hayatın her alanında olduğu gibi kişisel bakımdan da önem arz ettiğini söyledi.

Gelişen teknoloji ve bilime bağlı olarak hijyeni sağlamanın kolaylaştığını belirten Yazgı, "Bizler, Kadın Koordinasyon Merkezi olarak Berberler ve Kuaförler Odamız ile ortak bir eğitim çalışması düzenledik. Burada amacımız iş yerlerinde ve müşterilerle temas halinde iken karşılaşabilecek riskler hakkında sizlere bilgi vermek, hem de bilinç oluşturmak istiyoruz. İnşallah eğitim seminerimiz faydalı olur diyorum. Katılımınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından El ve Ayak Bakım Uzmanı Podolog Tülay Kutlu, cilt sağlığının yanında el ve ayak bakımının nasıl yapılacağı konusunda önemli ipuçları verdi.