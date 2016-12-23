Muğla'daki FETÖ/PDY soruşturması

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan, eski Seydikemer Milli Eğitim Şube Müdürü E.Y.Ç, Eğitim Bir-Sen Temsilcisi İ.D. ile E.K, F.Ç, N.A, C.O, G.K, İ.A.M. ve G.S, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan E.Y.Ç, İ.D, E.K, F.Ç, N.A. ve C.O. tutuklandı. G.K, İ.A.M. ve G.S, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.