Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Kars'ta

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KARS (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı için Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 9. Komando Tugay Komutanlığı önünde kurulan taziye çadırını ziyaret ederek askerlere taziyelerini iletti.

Bakan Arslan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Yekebağcı'nın, memleketi Kars'ın Susuz ilçesindeki cenaze törenine katıldıktan sonra il merkezindeki 14. Mekanize Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Sarıkamış ilçesine geçen Arslan, Yekebağcı için 9. Komando Tugay Komutanlığı önünde kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

Bakan Arslan, burada Tugay Komutanı Piyade Alpay Bilgin Çetinbağ ve askerlere "başsağlığı" diledi.

Ziyaret sırasında şehit Yekebağcı için Sarıkamış Müftüsü Hayati Yelkovan ve bir askeri personel tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Bakan Arslan ve diğer yetkililer, Yekebağcı için dua etti.

Bakan Arslan'a ziyaretinde, Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy ile bazı kurumların yetkilileri eşlik etti.