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UŞAK (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teröre karşı toplumun tüm kesimlerinin ortak hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Bizim ortak payda oluşturmamız yetmiyor. Terörün finans kaynaklarını kesmeniz gerekiyor, eğer bunu yapmazsanız istediğiniz başarıyı elde edemezsiniz. PKK 5 bin kişiyi besleyen bir terör örgütü, bu parayı nereden alıyor, bunu sorgulamalıyız." dedi.

Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunduğu Uşak'ta, Banaz ilçesinin Düşkışla köyünü ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Köylülerin çeşitli bankalardan kullandıkları kredileri ödeyemediğini ve "Hacizler ile boğuştuğunu" dile getiren Kılıçdaroğlu, hükümetin politikalarını eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine geçerek Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan Sıhhiye Er Kamil Tunç'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

- "Terörün finans kaynaklarını kesmemiz gerekiyor"



Basına kapalı ziyaretin ardından bir kahvede vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, teröre karşı toplumun tüm kesimlerinin ortak hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "Bizim ortak payda oluşturmamız yetmiyor. Terörün finans kaynaklarını kesmeniz gerekiyor, eğer bunu yapmazsanız istediğiniz başarıyı elde edemezsiniz. PKK 5 bin kişiyi besleyen bir terör örgütü, bu parayı nereden alıyor, bunu sorgulamalıyız." ifadesini kullandı.

Teröre finans sağlayan ülkeler ile diyalog kurulması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teröre Almanya'dan mı finans sağlanıyor, gidip Almanya ile konuşacaksınız, Türkiye'de kim yardım ediyorsa alacaksınız, yakalayacaksınız, bırakmayacaksınız. Fransa ise İngiltere ise gidip konuşacaksınız. Dış politikada teröre destek veren ya da destek verdiğini düşündüğünüz derneklerle daha samimi bir ilişki kuracaksınız. 'Terörün insanlık suçu olduğunu, bize bulaştığını yarın onlara da bulaşacağını' anlatacaksınız. Mesela Suriye politikamız yanlıştır. Dış politikanın milli olması lazım çünkü ülkenin çıkarları söz konusu, parti gözetmeksizin ortak hareket etmemiz gerekli. Suriye, Mısır, Libya konusunda hükümet ile muhalefet ayrı düştü. Bizim Suriye'de ne işimiz var? Suriye'de demokrasi yok, pek çok ülkede demokrasi yok, o zaman ne yapmalı, demokrasi yoksa hep beraber bunu söylem olarak uluslararası ortamlarda anlatmalıyız ama 'zorla sana demokrasiyi getireceğim' derseniz olmaz. Dış politikanın bu bağlamda düzeltilmesi lazım. Üç milyon Suriyeli geldi. Burada bir sürü işsiz var, 3 milyon Suriyeliye iş arıyoruz. Önce çocuğumuza iş bulmamız lazım."

Kılıçdaroğlu, teröre karşı akılcı mücadele yürütülmesinin önemine işaret ederek, "Bataklığı kurutmalı çünkü bir daha orası yeşermemeli. El Bab'a gönderdik askerlerimizi, biz yetkiyi sınır güvenliği için verdik. Sınırda güvenlik sağlayacaksınız. Türkiye'nin çıkarı var mı, var. Orada olmalı mıyız, olmalıyız ama Suriye'nin içinde değil. IŞİD ile mücadeleyi Rusya da, ABD de yapıyor, El Bab'da neden onlar mücadele etmiyor? Rusya sadece uçakla vuruyor bir askeri ölmesin diye. Hepimizin sorumlulukla düşünmesi gerekiyor. Gerçekçi olmamız gerekiyor, vatan hepimizin vatanı." görüşünü dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından Ankara'ya hareket etti.











