24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Terör örgütü bu ülkeyi bölemeyecek"

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:00

ERZURUM (AA) - Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan piyade komando er Yusuf Ergün, tedavisinin ardından memleketi Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki babaevine getirildi.

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısında kolu ve yüzünden yaralanan Yusuf Ergün (23), üç gün süren tedavisinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden taburcu edildi.

Yakınları tarafından Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki baba ocağına getirilen Ergün, olay günü yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Burdur 58. Piyade Eğitim Alayındaki acemi eğitimi sonrası Kayseri 1. Komando Tugayına katıldığını belirten Ergün, 3 aylık asker olduğunu söyledi.

Patlamanın olduğu gün her zamanki gibi mutlu şekilde çarşı iznine çıktıklarını anlatan Ergün, şu değerlendirmede bulundu:

"Her hafta sonu komutanlarımız da asker sayısına göre belediyeden otobüs istiyordu. Arkadaşlarımızla o gün otobüse bindik ve nizamiyeden çıktık. Normal seyrimizde giderken Erciyes Üniversitesinin karşısındaki kavşakta durduk. Işık yandıktan sonra arabamız harekete geçti ve durağa geldi. Durduktan sonra patlama meydana geldi zaten. Her arkadaşım da benim gibi o anda kendisini arabanın camından attı. Kenarda biraz dinlendim. Sağolsun Kayseri'deki vatandaşlarımızda yardımcı oldu bize. Adeta bizim için seferber oldular. Kafamdan kan akıyordu, bir bayan bana atkısını verdi. Ben de tampon yaparak üniversite içerisine doğru koşmaya başladım. Vatandaşların da yardımıyla acil servise gittik. Doktorlar hemen müdahale etti. Benim durumum diğerlerine göre az da olsa iyiydi. Hemen müdahalemi yapıp odaya aldılar."

-"Askerlik görevime devam edeceğim"

Terör saldırısında yaralanmasının ardından bir aylık bir hava değişim için memleketine döndüğünü aktaran Ergün, "Elim ve yüzümün iyileşmesini bekliyorum. İyileşir iyileşmez vatan borcumuzu yerine getireceğiz. Tekrar Kayseri'ye gidip askerlik görevime devam edeceğim." dedi.

Ergün, terör örgütünün yaşadığı bozgunun ardında haince saldırılar gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Terör örgütü bize cephede saldıramadığı için böyle bir hainlik düşündü. Cephede karşı karşıya gelseydik onları mağlup ederdik. Vatanımızın bekası için, vatan borcu dedik ve gittik. Devletimizin terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğine eminim. Ben de bu mücadeleye katılacağım." ifadelerini kullandı.

- "Onların işi haince saldırmak"

Yusuf Ergün'ün babası Nihat Ergün de olay dolayısıyla çok üzgün olduklarını dile getirerek, terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulundu.

Terör saldırılarının kendilerini korkutamayacağını aktaran Ergün, şunları dile getirdi:

"Ülkenin bu terör belasından kurtulacağına eminim. İnşallah tez zamanda bu terör belası ülkemizden gider. Biz bu olayda şunu anladık, terör örgütü bu milleti hiçbir zaman bölemeyecek. Devletimiz, milletimiz her zaman yanımızda oldu. O nedenle kendimizi çok daha iyi hissediyoruz. Devletimizden daha etkin bir mücadele yapılmasını, tedbirler almasını bekliyoruz. Ben de 1990'da askerdim. O gün bizde çatışmalara girmiştik. Bu gün ise terör çocuğumu haince yakaladı. Cephede bir şey yapamazlar, onların işi haince saldırmak."



İLGİLİ HABERLER

EBB Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Yılın Spor Projesi Ödülünü Aldı
YEREL

EBB YÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ YILIN SPOR PROJESİ ÖDÜLÜNÜ ALDI
Palerium AVM'de kültür etkinliği
YEREL

PALERİUM AVM'DE KÜLTÜR ETKİNLİĞİ
Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
EYOF'ta görev değişikliği
YEREL

EYOF'TA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
&quot;EYOF 2017'nin Türkiye'de olması motivasyonu yükseltecek&quot;
YEREL

"EYOF 2017'NİN TÜRKİYE'DE OLMASI MOTİVASYONU YÜKSELTECEK"

Sarıkamış Harekatı'nın 102. Yılı
YEREL

SARIKAMIŞ HAREKATI'NIN 102. YILI
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum şubesi açılıyor
YEREL

TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ ERZURUM ŞUBESİ AÇILIYOR
Öğrencilerden darbe paneli
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN DARBE PANELİ
Sekmen: &quot;Erzurum kalkınma seferberliğiyle yeniden yeşerecek&quot;
YEREL

SEKMEN: "ERZURUM KALKINMA SEFERBERLİĞİYLE YENİDEN YEŞERECEK"
&quot;DEAŞ, FETÖ'nün sakallı versiyonu gibidir, ruh ikizidir&quot;
YEREL

"DEAŞ, FETÖ'NÜN SAKALLI VERSİYONU GİBİDİR, RUH İKİZİDİR"

Şerife Tuncer: &quot;Erzurum çok iyi bir deneyim olacak&quot;
YEREL

ŞERİFE TUNCER: "ERZURUM ÇOK İYİ BİR DENEYİM OLACAK"
Sarıkamış Harekatı'nın 102. Yılı
YEREL

SARIKAMIŞ HAREKATI'NIN 102. YILI
Erzurum bölgenin en kredili ili
YEREL

ERZURUM BÖLGENİN EN KREDİLİ İLİ
Güneş Vakfı'nda &quot;Orta Asya'dan Anadolu'ya Oğuz boylarının taşıdıkları izler&quot; konferansı
YEREL

GÜNEŞ VAKFI'NDA "ORTA ASYA'DAN ANADOLU'YA OĞUZ BOYLARININ TAŞIDIKLARI İZLER" KONFERANSI
Gazeteci Erkan Tan Başkan Sekmen'i ziyaret etti
YEREL

GAZETECİ ERKAN TAN BAŞKAN SEKMEN'İ ZİYARET ETTİ
İyi bir gülümseme öz güveni artırıyor
YEREL

İYİ BİR GÜLÜMSEME ÖZ GÜVENİ ARTIRIYOR
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA VE KAR
Brokoli her derde deva oluyor
YEREL

BROKOLİ HER DERDE DEVA OLUYOR
Vali Azizoğlu, Allahuekber şehitlerini iki kelimeyle andı: &quot;Onlar gururumuzdur!&quot;
YEREL

VALİ AZİZOĞLU, ALLAHUEKBER ŞEHİTLERİNİ İKİ KELİMEYLE ANDI: "ONLAR GURURUMUZDUR!"
&quot;15 Temmuz Milli İrade Mücadelesi ve Sivil Toplum&quot; konferansı
YEREL

"15 TEMMUZ MİLLİ İRADE MÜCADELESİ VE SİVİL TOPLUM" KONFERANSI
Terör örgütü propagandasına 7 tutuklama
YEREL

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 7 TUTUKLAMA
Doğu Anadolu'da kar yağışı uyarısı
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI UYARISI
Erzurum'da meteorolojik uyarı
YEREL

ERZURUM'DA METEOROLOJİK UYARI
Erzurum'da kaçak sigara operasyonu
YEREL

ERZURUM'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU