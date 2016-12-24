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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı’nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik başladı.

Türkiye İzcilik Federasyonu, Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesince, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, ilçedeki Gaziler Mahallesi Kaymakam Mehmet Gök Meydanı'nda, "Allahuekber Şehitlerini anma" programı düzenlendi.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen programa, aralarında Vali Seyfettin Azizoğlu, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı'nın yanı sıra ellerinde kendi ülkelerinin bayraklarını taşıyan Türkiye, Suriye, Filistin, Lübnan, Kosova, Kuveyt'ten izciler katıldı.

Çok sayıda vatandaşın da ellerindeki Türk bayrakları ile meydanı doldurmasının ardından, söz konusu anma programı başladı.

Mehteran takımının gösteri yapacağı, öğrencilerin şiirler okuyacağı etkinlikte, bir asker sancağı göndere çektikten sonra bir caminin minaresine çıkarak, ezan okuyacak.

Protokol konuşmalarıyla devam edecek program, katılımcıların aynı ilçede yer alan ve Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda şehit düşen askerlerin mezarının da olduğu Kaynak Yayla Şehitliği'ni ziyaretiyle son bulacak.

Etkinliğe katılan komando ve izciler, söz konusu şehitlikte 2 gün saygı nöbeti tutacak.

Şenkaya Jandarma Komando Komutanlığında görev yapan ve kar elbisesi giyen askerlerin de etkinliğin yapıldığı alan ve çevresinde güvenlik önlemi aldığı gözlendi.