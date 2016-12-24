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"Belediyeyi borçlu hale getirenler utansın"

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:50

VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Edremit Belediye Başkanlığına vekaleten görevlendirilen Kaymakam Atif Çiçekli, muhtarlar, okul müdürleri ve imamlarla bir araya geldi.

Kentteki bir okulun konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Çiçekli, görevlendirmenin ardından ilk iş olarak belediyenin ekonomik yapısını incelediğini söyledi.

Belediyenin bir milyon 750 bin lira aylık geliri, bir milyon 850 bin lira aylık gideri olduğunu belirten Çiçekli, şu bilgileri verdi:

"Belediyemizin 600 bin lira kadar vergi, 3 milyon lira kadar esnafa borcu var. Bir de bunların yanında 1,5 milyon lira da yapıldığı iddia edilen bazı işlerin borçları var. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcuyla belediyemizin 8,5 milyon lira borcu var. İlerleyen süreçte 1,5 milyon lira bütçe ayrılan çalışmaları yakından inceleyeceğiz. Esnafımızın da sıkıntılarını giderebilmek adına çalışmalar yürüteceğiz. Biz göreve başlamadan bu hususları siz Edremit halkına arz etmek istedim."

Çiçekli, DBP'li belediye döneminde paraların nereye harcandığını anlamadığını ifade etti.

- "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Belediyenin bu zamana kadar personelin SGK kayıtlarını ve ödemelerini yapmadığını aktaran Çiçekli, "Bu belediyenin çalışanına saygı duymayan, çalışanını önemsemeyen bir yönetime sahip olduğunu gördük. Sadece personelinin SGK primleri nedeniyle yaklaşık 4 milyon lira borcu var. Herkes bizden bir şeyler bekliyor. Üreteceğiz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Belediyeyi borçlu hale getirenler utansın." diye konuştu.

"Soruyorum, 'Ne yaptınız kardeşim Edremit Belediyesinin paralarını? Nerelerde kullandınız? Vergiyi ödemediniz, esnafa borcunuzu ödemediniz, nereye ödediniz? O zaman bu paraları nerelerde kullandınız? " diye soran Çiçekli, aslında herkesin bu soruların cevabını bildiğini dile getirdi.

Çiçekli, bundan sonra yapacakları çalışmalarla ilgili karar alma süreçlerinde halkla hareket edeceklerini vurgulayarak, "Bizim yönetim anlayışımız hesap verebilmektir. Karar almayı halkımızla birlikte yapabilmektir." dedi.

Toplantıda yapılan sunumda belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.

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