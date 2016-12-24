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Boyabat'ta Kent Konseyi toplantısı yapıldı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:21

SİNOP (AA) - Boyabat Kent Konseyi 5. Olağan Genel Kurul toplantısı Belediye Başkanı Şefik Çakıcı başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Çakıcı, yöneticiler olarak ilçelerinde yaşayan insanların mutluluğunun kendileri açısından önem arz ettiğini söyledi.

Yaptıkları hizmetleri vatandaşa sunmaktan onur duyacağını ifade eden Çakıcı, şöyle konuştu:

"Bu şehri gelecek nesillere hazırlamak bizim en büyük görevimizdir. Şehirde yaşayan insan mutlu olursa şehir güzel olur. Şehrin hizmetleri kaliteli olursa şehrin insanları da itibarlı olur. Bu toplantılarda alınan kararları ciddiye alıp çalışmalarımıza güç katacağına inanıyorum.

Boyabat'a doğalgaz için çalışmalar devam ediyor 2019 yılında evlerimizde, iş yerlerimizde doğalgazı kullanmaya başlayacağız. 2017 yılı içinde de Dodurga Barajı arıtma tesisleri tamamlanıp evlerimizde içme suyu olarak kullanacağız."

Konuşmanın ardından yapılan seçimde 84 üyenin tamamının oyunu alan Çakıcı, yeniden Kent Konseyi Başkanı seçildi.

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