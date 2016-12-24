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Konya'da yağma ve hırsızlık iddiası

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:28

KONYA (AA) - Konya'da son 4 ay içinde 7 yağma, 4 hırsızlık ve çok sayıda kavga olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son 4 ay içinde yaşanan yağma ve hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Olayların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve mağdurların ifadelerini alan polis, şüphelinin B.D. (17) olduğunu belirledi.

Sürekli adres değiştirdiği için yakalanamayan B.D'nin, iki gün önce Karatay ilçesinde çakmak ve saatini vermediği için M.H'yi (17) başından ve kolundan bıçakla yaraladığı belirlendi.

Polis çevrede geniş çaplı arama başlattı. B.D. ve olaylara karıştıkları iddia edilen İ.H. (15) ile B.Ç. (17), Suriyeli arkadaşlarının evinde gizlenirken yakalandı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Furkan E. (18) ve Ali T. de (18) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen B.D, İ.H. ve B.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Furkan E. ve Ali T'nin polisteki işlemleri sürerken, soruşturmanın sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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