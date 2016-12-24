Karapınar'da hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

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KONYA (AA) - Karapınar'da, 3 gündür devam eden kar yağışı sebebiyle yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yaka, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar kalınlığının ilçede 50 santimetreye ulaştığını, bu nedenle hayvanların yiyecek bulmada sıkıntı yaşadığını söyledi.

Belediye olarak ilçede bazı yerlere yiyecek bıraktıklarını belirten Yaka, "Yoğun kar yağışının ardından yol kenarlarına yem ve yiyecek bıraktık. Bu çalışma kar yağışı sürdüğü müddetçe devam edecek. Hayvanların yiyeceksiz kalmaması için çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz." dedi.



