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Mersin'deki terör operasyonları

24 Aralık 2016 Cumartesi, 13:01
Mersin'deki terör operasyonları

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonların ardından adliyeye sevk edilen 42 zanlıdan 15'i tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı, 22'sinin ise savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezinin yanı sıra Tarsus, Silifke ve Gülnar ilçelerinde gözaltına alınan 112 zanlıdan 42'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri ifadesinin ardından salıverildi, adliyeye sevk edilenlerden 15'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.

HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan, Akdeniz Belediyesinin HDP'li Meclis üyesi Yüksel Mutlu'nun da arasında yer aldığı 22 şüphelinin ise savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan 7'sinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- 30 kişi tutuklanmıştı

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 139 şüpheliden 112'si gözaltına alınmıştı.

Daha önce adliyeye sevk edilen 63 zanlıdan 30'u tutuklanmış, 32'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk'ün de aralarında olduğu 27 kişinin arandığı bildirilmişti.

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