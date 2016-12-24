Öğrencilerden Halepliler için yardım seferberliği

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SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde bir grup öğrenci, Haleplilere Yardım kampanyası adı altında ilçe genelinde topladıkları malzemeleri Suşehri Belediyesine teslim etti.

Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul yönetiminden izin alarak Halepliler için yardım kampanyası başlattı.

Okul çıkışından sonra evleri ve iş yerlerini dolaşan öğrenciler bir haftalık çalışmanın sonunda giyim ve gıdadan oluşan bir kamyon yardım topladı. Toplanan yardımlar Belediye tarafından gönderilen kamyona yüklendi.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de, öğrencilerin bu onurlu davranışlarından mutlu olduğunu belirterek, "Bu çok önemli bir duyarlılık. Bizler yardımlarımız verelim, mükafatını da Rabbimden alalım." dedi.

Okul Başkanı Hayrunnisa Kara da yardımların toplanmasında tüm emeği geçenlere teşekkür ederek, ilçe halkının bu konuda çok duyarlı olduğunu söyledi.

Toplanan yardımların önümüzdeki hafta Haleplilere gönderileceği kaydedildi.