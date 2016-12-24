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Sason'da AK Parti İlçe Teşkilatı'ndan köy ziyaretleri

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:45

BATMAN (AA) - AK Parti Sason İlçe Teşkilatı, köylülerin sorunlarını tespit etmek amacıyla ilçeye uzak dağ köylerini ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, AK Parti’nin seçimden seçime değil her zaman vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

Bu kapsamda özellikle kış aylarında Sason’un dağ köylerinde yaşayan vatandaşları ziyaret edip sorunlarını dinlediklerini ifade eden Yıldırım, “Biz her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. En ağır şartlarda bile vatandaşlarımızı ziyaret edip sorunlarını yerinde tespit edip çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda köy ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz, çok verimli geçiyor." diye konuştu.

İl Genel Meclis üyesi Yılmaz Çakar da bu ziyaretlerde köylülere yaptıkları hizmetleri yakından görme ve istişare etme imkanı bulduklarını belirtti.

Ülkenin yaşamakta olduğu bu sıkıntılı süreçte herkesin birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini vurgulayan Çakar, ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışan iç ve dış mihraklara fırsat verilmemesi gerektiğini kaydetti.



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